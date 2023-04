A forma (impensável) como os professores tratavam as crianças

Todas as manhãs era um martírio para Alexandra sair de casa. Tinha vómitos, chorava e implorava para não ir à escola. Os pais perguntavam-lhe qual era o motivo. “A professora bate-me porque eu não sei fazer contas”, queixava-se. A mãe relativizava e respondia-lhe: “Então, tens de aprender!” Passaram-se quatro décadas e Alexandra Carvalho, de 48 anos, diz que ainda tem bem presente a sensação de medo que sentia quando frequentava o ensino primário num externato, em Lisboa. As punições nem eram pelo mau comportamento, mas por não saber resolver um problema, por não ser capaz de “cantar” a tabuada ou por dar erros no ditado. “Uma vez, a professora chamou-me ao quadro para fazer uma conta de dividir. Começou logo por me pegar por uma orelha, querendo que seguisse o seu raciocínio. Perguntava: ‘Quantos vão?’ Com as ideias bloqueadas, eu atirava o número que me vinha à cabeça e a cada erro uma bofetada. Com os colegas a assistirem à minha humilhação ainda por cima”, recorda à SÁBADO.