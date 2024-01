Aumentar os lábios é a nova moda

Catalina Bors tem 19 anos e assim que completou os 18 fez o que há algum tempo desejava: aumentar os lábios com ácido hialurónico. No espaço de ano e meio, submeteu-se a três procedimentos, uma vez que a substância é absorvida pelo organismo no espaço de seis meses. “Mesmo gostando da minha boca, sempre quis ter os lábios maiores. Antes, fazia contorno e usava batons que dessem volume. Agora, já não preciso porque cheguei ao tamanho que desejava”, revela à SÁBADO a estudante do 1º ano de Gestão. Não disse nada aos pais, mas conta que eles gostaram muito do resultado, e nas redes sociais os seus mais de 11 mil seguidores também aprovaram. “Quando faço preenchimento saio de lá com os lábios lindos, no dia seguinte ainda estão um pouco inchados, mas ao fim de três dias a boca fica perfeita”, garante.