Atlético: Isto não é só um estádio

É um museu? É um food court? Na Tapadinha, um clube da Liga 3 que esteve a morrer agora exibe obras de Vhils, Joana Vasconcelos e Bela Silva por entre bifanas de Vasco Lello. A ideia foi do novo dono, um americano que se apaixonou por Lisboa.

Está quase na hora do almoço e mais logo hão de entrar por aqui vários nomes sonantes da nossa praça. Há mais de um dia que o rebuliço impera no estádio da Tapadinha, no meio de Monsanto, pertencente ao histórico Atlético Clube de Portugal. Além das montagens do palco, das cadeiras e até de floreiras, em madeira, sem exceção, a ordem é para ficar tudo num brinquinho. Por isso, o esfregão amarelo gira agora, húmido, no plinto em que apoia o Solitário #3, o imponente anel de noivado da autoria da artista Joana Vasconcelos. Datado de 2018, com uma altura de oito metros, foi montado com jantes de carros de alta cilindrada e copos de whiskey. Depois de enxugada a água que levou atrás o pó, a funcionária, de luvas descartáveis, olha-o de baixo a cima: “Isto iluminado ainda deve ficar mais bonito.” Confirma-se.