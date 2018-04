Pertenceu a companhias de bailado em Estocolmo e Nova Iorque, mas revelou-se no cinema.

O piso de um hotel de design em Londres mais parece uma Torre de Babel, num vaivém de jornalistas de várias nacionalidades. O exército do staff é de poucas palavras, procurando manter a pontualidade britânica e a engrenagem na sucessão de entrevistas. Há um nome omnipresente: Lara Croft, a nova, que sucede à carismática interpretada por Angelina Jolie. Uma herança difícil para a cabeça-de-cartaz Alicia Vikander, sueca de olhar sereno, que protagoniza, pela primeira vez, uma maratona de conversas com os media ("isto é absolutamente divertido e entusiasmante"). Em contra-relógio, promove Tomb Raider, que estreia em Portugal na próxima quinta-feira, dia 15.



Alicia recebe a SÁBADO (o único meio português presente) e outra publicação estrangeira numa sala à porta fechada, supervisionada por uma assessora. Mostra-se destemida, como a heroína do filme e dos videojogos, sem se esquivar às questões - e ao mesmo tempo zen (senta-se em posição de lótus, de pernas cruzadas, em cima do sofá). A preparação física, a equipa de duplos ou as denúncias das colegas sobre assédios na indústria são alguns dos tópicos. Na entrevista de 20 minutos, confirma: Lisboa é a sua nova morada.



O papel de Lara Croft, protagonista de Tomb Raider, é uma consagração na carreira?

É um filme de acção e nunca tinha feito um do género. Adoro estes filmes. Vejo-os desde a infância, do Indiana Jones aos de A Múmia. Jogava jogos de computador com mitologia egípcia. Em paralelo com os filmes de Wim Wenders, gosto de sair da realidade para grandes aventuras no cinema.



Como correu a sua adaptação aos efeitos especiais?

Não usamos muito o CGI [tecnologia usada para a criação de imagens por computador]. Entro nos cenários. Posso tocar nos diferentes sarcófagos e nas pinturas das paredes feitas à mão. O Gary [Freeman, responsável pela cenografia] fez um trabalho fantástico. Quando era criança questionava-me como é que fariam estes grandes filmes. Estava na dança e adorava o facto de fazer todas estas acrobacias. Agora é o meu trabalho e adoro a preparação e o trabalho de ginásio. Há pessoas que podem não gostar, mas eu sonhava fazer este tipo de coisa.



Ficou inconsciente duas vezes durante as filmagens?

Não perdi a consciência, o Daniel Wu [que faz de Lu Ren, com quem contracena] é que se magoou. Bati com a cabeça quando me levantei, mas acabei por ficar bem. Andávamos em grandes barcos e tínhamos canhões de água. O Daniel e eu passámos seis ou sete dias enfiados dentro de água. Ao fim de uma semana vê-se os parafusos que prendem os canhões ao barco todos torcidos. Aí apercebes-te que a água tem muita potência.



É uma pessoa muito determinada e estudou ballet. Para interpretar Lara Croft precisou de disciplina e de foco?

Quando se fazem acrobacias é preciso segurança e estar focado. É um trabalho que implica muita preparação e coreografia. Estivemos com uma equipa de 20 pessoas. A água era a única coisa que não era possível prever, tudo o resto era feito tantas vezes que sabíamos exactamente o que iria acontecer. No fim do filme ainda tinha cortes e nódoas negras, mas ficou tudo bem. O frio para mim foi pior que qualquer dor.



Porquê?

Possivelmente foi o mais difícil e árduo ao nível físico. Quando fizemos a sequência em que descemos um grande rio - esta imagem também aparece no jogo -, filmámos nos rápidos [cursos de água mais agitados] do canal do centro olímpico, no Norte de Londres, construído para embarcações de rafting que levam 10 pessoas. Puseram-me lá dentro com as mãos atadas. Claro que podia desatá-las se quisesse, mas para o filme resultar não podia usar os braços para nadar nem nada. Foi muito duro porque estavam uns 11 graus e desci os rápidos umas 25 vezes. Tive de aprender a recuperar a respiração, porque as zonas de ondas fortes têm centenas de metros.



Recorreu a algum duplo?

Sim. Tivemos uma equipa fantástica, entre cinco e sete raparigas para coisas diferentes. É o habitual num filme destes. Se fazia cenas de acção na quarta-feira e na sexta; segunda e terça precisavam de preparar o local e os fios todos. Estava no ginásio às 5h da manhã, todos os dias. Portanto, tinha as minhas duplas a preparar tudo. Quando chegava a quarta-feira, ou na noite anterior, elas mostravam-me como tinham feito e eu tentava aprender e fazer o máximo por mim mesma. Claro que se tivermos um seguro há coisas que não nos deixam fazer.



Que tipo de acrobacias é que os duplos fizeram por si?

Eles filmavam sempre versões com as raparigas nos ensaios. Depois tentava fazer quase tudo por mim. Nos rápidos havia ondas com dois metros de altura. Penso que aquela rapariga foi completamente destemida e louca, foi lá duas vezes. Se não és profissional é impossível…



Chegou a ter receio durante as filmagens?

Do ponto de vista físico? Sim. Quando se salta de 15 metros, o corpo parece dizer "apanha-me". É divertido. Todos os dias, quando dava aqueles grandes saltos, o primeiro da manhã era sempre aterrador. A partir do terceiro, o meu cérebro começava a dizer "tudo bem, confia neles". No dia seguinte tinha de fazer tudo outra vez.

Tem uma ligação a Portugal, mais precisamente a Alfama [o marido, o actor alemão Michael Fassbender, comprou um apartamento de luxo no bairro histórico]. O que acha de Lisboa?

Adoro o sítio. Conheci-o há cerca de três anos. Antes de mais sou sueca, mas não gosto de ter frio. Se puder estar num sítio quente a maior parte do ano ficarei muito feliz. Adoro a arquitectura antiga. Pensava que ia querer morar em Nova Iorque ou em Londres, mas vivo em Lisboa, que é uma capital e que está a 20 minutos do mar.



Após ter ganho o Óscar de Melhor Actriz Secundária, em 2016, com A Rapariga Dinamarquesa, ainda precisa de fazer castings?

Continuo a fazer audições. Não se pode esperar que toda a gente tenha visto todo o nosso trabalho. O realizador precisa de saber se tu és a tal. Apareces e dizes: "Vou tentar fazer estas cenas. Não sei se sou a pessoa certa, mas tenho este desejo de trabalhar consigo, ou sinto uma conexão com a personagem." Vais à audição, porque o mais importante é o cineasta sentir que faz a escolha certa.



Como chegou a Tomb Raider? Foi através de um casting?

Ninguém sabe sobre os 1.500 castings que se fazem e cujo papel não se consegue [risos] e eu fi-los. Mas este foi um dos filmes que consegui depois de me reunir com o Roar [Uthaug] e com os produtores e de ver que esta era uma boa colaboração e que gostava da ideia de como o filme poderia ser.



Trabalhou quase ao mesmo tempo com Wim Wenders [realizador de Submergence] e depois com Roar Uthaug. O primeiro é uma referência dos road movies, o segundo um cineasta relativamente novo de Tomb Raider. Pode compará-los?

Fiz cerca de 20 filmes e nenhum dos realizadores foi igual a outro. Cada artista tem uma maneira definida de trabalhar. Quando entro num filme há o período de ensaios, há a forma como se preparam os actores e se filma a cena. É sempre tão diferente e entusiasmante, porque nenhum dos meus filmes é o mesmo. Entro numa sala e o realizador diz: "Gosto de trabalhar de determinada maneira." E eu digo: "OK, nunca trabalhei assim. Vamos ver." Normalmente, um bom realizador é cooperante. Vi Bolgen - Alerta Tsunâmi [2015], portanto sou uma grande fã dos filmes dele [Roar Uthaug]. Sobre Wim [Wenders], tinha uns 12 anos quando quis comprar uma camisola cor-de-rosa e fofa, depois de ver o filme Paris, Texas [1984, imagem icónica da protagonista interpretada por Nastassja Kinski] e apaixonei-me por As Asas do Desejo [1987]. Trabalhar com alguém como ele foi incrível.



Identifica um ponto de viragem na sua carreira?

Para mim é difícil definir um ponto de viragem, porque houve vários. Pensava que ia para a faculdade de Direito e, subitamente, estava no filme sueco Pure [2010, de Lisa Langseth]. Perguntei se podia voltar em Janeiro e estudar e fazer este filme. Este foi um importante ponto de viragem. Depois fiz Um Caso Real [2012, de Nikolaj Arcel]. Foi o meu primeiro filme internacional, em certo sentido, porque era em dinamarquês. Não sabia que os suecos podiam trabalhar na Dinamarca e muito menos que podiam trabalhar em Inglês.



O que acha das acusações de assédio e abuso sexual feitas por inúmeras actrizes?

Assinei uma carta [aberta] com 600 outras signatárias [actrizes suecas] e as coisas relatadas por este grupo foram um abrir de olhos. Estou impressionada com o facto de estas mulheres contarem as suas histórias. Pessoalmente, não fui assediada, mas testemunhei e acho que a maioria das mulheres nesta indústria é vítima do poder abusivo e que há pessoas que se aproveitam de outras. Fico muito feliz por saber que isto foi revelado. Os efeitos são de bola de neve.



Estas denúncias podem mudar alguma coisa na indústria cinematográfica?

A maioria dos meus amigos não está na área do entretenimento. Não são actores. No entanto, este é um dos tópicos mais comentados por toda a gente nas festas e nos convívios - tanto por homens como por mulheres. Foi realmente um abrir de olhos. E mostrar que, infelizmente, isto tem sido a norma. Comecei muito nova e quando se é nova na indústria pensamos que se calhar é assim que deve funcionar. Mas não. Nem pensar! Acredito que isto pode levar à mudança. Agora é continuar.



Não deveria ter sido mais cedo?

Podemos dizer isso, mas fico contente que tenha acontecido, em vez de não ter acontecido.



Porque foram décadas de silêncio…

Não ponha ênfase nisso. Penso que os jornalistas estão a dar grande ênfase a estas coisas. Acho que deviam dar mais destaque à mudança que está a ocorrer.



Este artigo foi originalmente publicado na edição 723 da SÁBADO, de 8 de Março de 2018.