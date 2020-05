Sapatos não entram, beijinhos e abraços nem pensar. Um tímido "olá" é suficiente para o reencontro das irmãs Silva, na passada sexta-feira (dia 8), ao final da primeira semana de desconfinamento progressivo. Separadas há mais de dois meses pela pandemia, a mais nova, Inês, designer gráfica de 25 anos, entra de máscara e a anfitriã Isabel Maria, psicóloga clínica de 37 anos, acusa a falta da mesma: "Espera aí, deixa-me colocá-la. Já entras." A seguir, indica à mana e ao namorado desta, Rodrigo, a próxima etapa de higienização.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de maio de 2020.

A sucessão de regras até à mesa de refeições faz parte do jogo – não há como fintá-las. Aassistiu a vários reencontros familiares, no regresso (possível) à normalidade. Descalçam-se, cumprimentam-se com os pés e desinfetam as mãos. Até o brinde é feito com as devidas cautelas.