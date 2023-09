Sem paparazzi por perto, Nicole Kidman, Sharon Stone e Clooney investem no nosso país. No verão, as celebridades andaram por Melides e pela Comporta, onde há casas a 30 milhões. Mas Cascais, Alfama e Parque das Nações estão na lista de preferências.

A Comporta é a nova Saint-Tropez, só que em “estado mais puro” do que a Riviera Francesa. O JNcQUOI Beach Club, na Praia do Pego, inaugurado a 7 de agosto, faz parte do roteiro VIP. Já recebeu a diva da pop Madonna, o ator de ação Jason Michael Statham, que entrou no último Velocidade Furiosa, e a socialite norte-americana Olivia Palermo. Mas não estão só de passagem.