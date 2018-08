Celeste Rodrigues, fadista e irmã mais nova de Amália Rodrigues, morreu esta quarta-feira, aos 95 anos. A sua vida e carreira longas marcaram muitos fãs e colegas de profissão. Um dos últimos amigos a entrar na vida da fadista foi Madonna, que em Agosto de 2017 se mudou para Lisboa.Rodrigues e Madonna foram apresentadas pelo músico Dino D’Santiago, como "embaixador" da música de Lisboa, segundo o próprio confirmou ao site Rimas e Batidas. A cantora norte-americana cantou um dueto com Rodrigues dentro de uma casa de fados em Alfama, em Dezembro de 2017: a canção escolhida foi Can’t Help Falling In Love, de Elvis Presley.Madonna gostou tanto de Celeste Rodrigues que a convidou para a sua festa de passagem de ano em Nova Iorque, EUA. A fadista contou ao site NiT ter ficado alojada num hotel em Central Park. "Dancei na passagem de ano, em Nova Iorque. Os dançarinos da Madonna, eram uns quatro, todos estupendos, estavam ali a dançar e eu levantei-me da mesa para a pista. Um deles veio dançar para o pé de mim, agarrou-se a mim e disse-me ‘you’re so young, so young, wonderful, wonderful’. Uns piropos fantásticos", relatou.