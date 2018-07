A edição de Agosto da Vogue Itália está prestes a sair (dia 3 de Agosto) e conta com Madonna na capa, fotografada em Lisboa e outras localidades do país. A entrevista foca-se na vida pessoal da cantora norte-americana, principalmente a sua mudança para Lisboa, o ritmo e rotina na capital nacional e os seus filhos.

"É a história da sua nova vida, da sua mudança para Portugal para ajudar o filho David a jogar futebol", contou o director da Vogue Itália, Emanuele Farneti, à WWD. "Ela sugeriu o ângulo de Lisboa e acabou por ser uma entrevista muito pessoal, mais interessante do que fazer uma retrospectiva da artista ou a história dos seus projectos em África, que já foram abordados."





A produção tem o título de "Just One Day Out of Life" (apenas um dia fora da vida, em tradução literal) e tem duas capas distintas disponíveis, com fotografias tiradas na Herdade do Peru – uma propriedade do século XVIII, na Arrábida – e no Tejo Bar, "o seu preferido", onde a artista costuma ir para ouvir fado e música africana, segundo a Women's Wear Daily (WWD). "Ela conhece lá os músicos e é uma espécie de laboratório. Tem música de Cabo Verde e ela adora fado", relatou Giovanni Bianco, director criativo da Vogue Itália, à publicação.

A cantora está também a preparar o seu novo álbum de originais, cujas músicas poderão ser influenciadas pelos ritmos africanos e Fado, segundo Farneti.