As 100 mulheres mais influentes de Portugal

A guerra tem efeitos catastróficos, mas as mulheres e as crianças carregam um peso diferente e acrescido, alertam as Nações Unidas. A violência contra as mulheres e as crianças é uma das características da guerra. E um conflito na Europa, que se segue a uma pandemia, amplifica os efeitos sobre as mulheres. Quando as guerras passam ou quando os homens saem do território e as mulheres ficam, o efeito pode ser muito diferente, como aconteceu nos Estados Unidos na II Guerra Mundial.