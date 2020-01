A dois quilómetros do largo da aldeia do Sobreiro, em Mafra, o silêncio é interrompido pelo latido dos cães à chegada da SÁBADO. É uma rua de moradias, sem comércio em redor – só pontuada pelo verde dos pinheiros. Na casa de esquina, de linhas rústicas, viveram durante quase oito anos o músico Armando Gama e Bárbara Barbosa, 33 anos mais nova. Na cave de 30 m2, o pianista de 65 anos e autor de Esta Balada que te Dou (vencedora do festival da Canção de 1983) montou um estúdio insonorizado, onde preparava maquetes para o próximo álbum de baladas e rock.

No passado dia 7 (terça-feira), Armando Gama foi detido por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa, na sequência das acusações de violência doméstica – pelo menos duas vezes, segundo o Correio da Manhã, inclusive diante do filho de ambos, de 6 anos. No dia seguinte, o alegado agressor foi presente ao Tribunal de Sintra, que lhe aplicou a medida de coação de afastamento e contacto com a vítima. A vizinhança vai acompanhando a polémica pelas notícias.