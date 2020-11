Novo livro de J.K. Rowling chega hoje às livrarias

Ickabog é o novo livro de J.K. Rowling, um conto de fadas original sobre o poder da verdade, da esperança e da amizade, da autora da famosa saga Harry Potter, dirigido a crianças dos 7 aos 12 anos, à venda esta quarta-feira, dia 18. A edição da Editorial Presença inclui 34 ilustrações de crianças portuguesas, que venceram o concurso de ilustração O Ickabog, promovido a nível nacional. Uma iniciativa lançada em vários países, que em Portugal registou uma enorme participação."O Ickabog foi escrito aos poucos, entre os livros da saga Harry Potter. Ainda estaria no sótão se não tivesse surgido a pandemia da covid-19, e milhões de crianças não tivessem ficado fechadas em casa. Foi então que tive a ideia de publicar a história e pedir às crianças que a ilustrassem", diz a autora.O livro retrata a Cornucópia, que em tempos fora o reino mais feliz do mundo. Tinha ouro com fartura, um rei com o mais belo bigode que se possa imaginar e talhantes, pasteleiros e fabricantes de queijo, cujos produtos requintados faziam chorar de alegria quem os provasse. Era tudo perfeito ? com exceção dos Terrenos Pantanosos, uma zona lúgubre e enevoada que ficava no norte do reino e que, segundo rezava a lenda, era onde residia o monstruoso Ickabog.Qualquer pessoa sensata sabia que o Ickabog era apenas um mito, destinado a assustar as crianças para que estas se portassem bem. Mas o mais engraçado nos mitos é que, por vezes, eles ganham vida própria. Poderia um mito destronar um rei adorado? Poderia um mito levar à ruína de um reino que fora tão próspero? Poderia um mito empurrar duas crianças para uma aventura que elas não haviam solicitado nem nunca haviam esperado?