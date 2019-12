Um museu na Polónia denunciou um produto que estava a ser comercializado pela Amazon como presentes de Natal: um enfeite onde se mostrava o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau onde, durante os anos em que Hitler liderou a Alemanha, foram mortas centenas de milhares de pessoas.





O museu Memorial de Auschwitz denunciou a existência desta "decoração" na sua conta oficial de Twitter, partilhando imagens dos ornamentos que msotram tanto os carris que levavam à entrada do campo, como os corredores que separavam as barracas, ladeadas por arame farpado.

"Vender decorações de Natal com imagens de Auschwitz não me parece apropriado. Auschwitz num saca-rolhas é perturbador e desrespeituoso", escreveu o museu.



Mais tarde foi ainda denunciada a existência de tapetes de ratos de computador com imagens do campo.

Entretanto a Amazon anunciou que tinha retirado todos os produtos denunciados e que todos os vendedores que utilizem aquela plataforma devem seguir as "guias definidas pela empresa".



O campo de Auschwitz-Birkenau foi fundado pouco depois da Alemanha Nazi ter invadido a Polónia, a 1 de setembro de 1939, acontecimento que marca o espoletar da II Guerra Mundial. Este campo de extermínio é um dos maiores símbolos do Terceiro Reich que resultou na morte de seis milhões de pessoas. Só neste campo morreram mais de um milhão de pessoas entre 1940 e 1945, entre eles 100.000 não-judeus. Mais de 230 mil vítimas foram crianças.