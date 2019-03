O escritor António Lobo Antunes acusa a revista Visão de fazer uma montagem com uma fotografia sua – sem autorização – e de a utilizar numa campanha publicitária. Diz que se tratou de "falta de respeito" e de "uma falta de educação e prepotência absoluta".Lobo Antunes – que celebra 40 anos da estreia do seu romance Memória de Elefante – explica como tudo aconteceu. "Queriam que eu tirasse uma fotografia para essa campanha, eu disse que não tirava fotografia nenhuma e não aceitava. Mas fizeram. Achei isto intolerável e foi o suficiente", diz à SÁBADO.Cronista na revista há 19 anos, explica que os vai processar por uso indevido e "acintoso, porque não saiu só na Visão, saiu numa série de revistas, na Internet." Quanto à quantia que vai pedir em tribunal explica: "Umas boas centenas de milhares de euros que vão fazer muito jeito aos doentes dos serviços de oncologia do Hospital de Santa Maria". E acrescenta: "Só quero que estes senhores aprendam a lição." Assine já a edição digital da SÁBADO por 1 euro para ler a entrevista na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 28 de março de 2019.Se já é assinante, pode ler o artigo diretamente o ePaper da SÁBADO