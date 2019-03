Se provocar traumatismo pode ser uma das causas de cancro oral, o sétimo com mais incidência em Portugal





O cancro oral se diagnosticado a tempo tem uma taxa de sobrevivência ronda os 80 a 90%. O problema é que em muitos casos é detetado já muito tarde. O que contribui para que seja o sétimo cancro com mais incidência em Portugal.

Além do tabaco, outros fatores de risco associados ao aparecimento do cancro oral são o álcool e mais recentemente o HPV e ainda as próteses dentárias, já que podem causar um traumatismo crónico na boca por ficarem mal adaptadas.



Falámos com a médica Ana Castro, presidente do Grupo de Estudos de Cancro da Cabeça e Pescoço (GECCP), sobre que cuidados ter e de que forma se pode prevenir este cancro.



Quais são os sinais de alerta?

Os sinais mais comuns são um inchaço ou uma ferida na cavidade oral, dificuldade em engolir, dores de ouvidos, rouquidão ou dores de garganta incessantes. Contudo, podemos falar ainda de outros sinais de alerta como o aparecimento de manchas brancas ou vermelhas nas gengivas, palato, língua ou parede interna da cavidade oral, obstrução nasal permanente, dores de cabeça persistentes e um aumento de volume de glândulas salivares.



Qual é a taxa de sucesso do cancro oral?

A taxa de cura/ sobrevivência varia mediante a fase em que é diagnosticada a doença. Quando diagnosticado numa fase inicial, o tratamento deste tipo de cancro tem uma taxa de sucesso entre os 80 e 90%. Em estádios avançados cai para 20%.

Quais são os tratamentos mais utilizados?

A terapêutica do Cancro de Cabeça e de Pescoço pode ser feita a dois níveis, mediante o estádio da doença. Se nos depararmos com um estádio precoce, quando os tumores ainda são pequenos, sem invasão de estruturas adjacentes, o tratamento unimodal, seja cirúrgico ou de radioterapia, permite elevadas taxas de cura.



Contudo, numa fase já avançada, é necessário adotar uma terapêutica multimodal, ou seja, contamos com uma uma série de possibilidades terapêuticas que vão desde radioterapia, cirurgia, quimioterapia, agentes biológicos e imunoterapia.



É um cancro com forte reincidência?

Habitualmente porque os doentes mantêm muitas vezes os fatores de risco e isso potencia o reaparecimento de novas lesões.

Afecta mais homens ou mulheres?

A incidência do cancro do pescoço e da cabeça é substancialmente superior nos homens. De acordo com a especialista, os números mais recentes, de 2012, apontam para 48 novos casos por 100 mil habitantes, nos homens, e de oito novos casos por 100 mil habitantes, nas mulheres.

Este tipo de cancro sempre foi associado a homens, de idade superior a 50 anos, fumadores e consumidores regulares de bebidas alcoólicas, devido à ligação feita entre fatores de risco e género. Contudo, a tendência tem vindo a mudar e este tipo de tumores está a aparecer em indivíduos mais jovens entre os 30 e 45 anos que não fumam ou consomem álcool com regularidade. Esta incidência está relacionada com o HPV e, apesar de não existirem avaliações concretas sobre o número de casos de cancro de cabeça e de pescoço causados pelo HVP, estima-se que até 2020 esta seja a maior causa deste tipo de cancros.



Referem que uma das causas é a "ausência de educação da população para cuidados de saúde oral". Porquê?

A não prevenção e, consequentemente, o diagnóstico tardio da doença são os principais motivos que justificam que Portugal seja o segundo país da Europa com maior taxa de incidência de cancro oral. Tem muito a ver com a falta de conhecimento da doença e dos sintomas da população em geral.

Da mesma forma, faltam as visitas regulares ao médico dentista, um hábito que é ainda colocado em segundo plano quando se fala de saúde. Infelizmente, realizar consultas regulares de medicina dentária ainda não é uma realidade para a maioria dos portugueses.

Além disso, existem, também, comportamentos de risco associados, como o consumo de álcool e tabaco. Estes hábitos estão cada vez mais presentes da sociedade portuguesa. Em que, utilizando a mais atual informação sobre álcool, tabaco e substâncias ilícitas, os autores do relatório que saiu na revista Addiction concluíram que em 2015 o uso conjunto de álcool e tabaco custou à globalidade da população mundial mais de 250 milhões de anos de vida saudável, aos quais se juntam mais algumas dezenas de milhões devido ao consumo de drogas ilícitas.



O que deve ser feito?

Uma abordagem preventiva eficaz pode ajudar a reduzir a incidência de recorrências. A falta de conhecimento a respeito do Cancro de Cabeça e de Pescoço faz com que os seus sintomas, na maioria das vezes, sejam negligenciados e o diagnostico seja feito numa fase avançada com uma esperança média de vida de cinco anos.



Desta forma, é premente a insistência da cessação de hábitos nocivos e passar a implementar programas de diagnóstico precoce que passam por uma comunicação mais acesa e a realização de rastreios com maior frequência. No caso da manifestação de qualquer um dos principais sintomas por mais de três semanas deve ser feita uma avaliação médica de forma a detetar mais precocemente a doença.