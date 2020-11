O 25 de Abril e o Verão Quente pararam uma tradição do Alentejo como coutada de caça da nobreza e realeza lisboeta. Quando o vendaval revolucionário assentou na região, em meados da década de 1980, começam a regressar os milionários e com eles as caçadas. Uma das especialidades dos ricos voltou a ser a caça a corricão, que é mais popular em Espanha do que em Portugal, e que tinha sido proibida em 74.





Era um clássico das elites porque requer grandes propriedades, e sobretudo cavalos e galgos. Não envolve tiros. São estes cães super-rápidos e resistentes que correm atrás das lebres até as apanharem (por destreza ou por exaustão do fugitivo). Se estiverem bem treinados, levam-nas na boca aos donos para serem mortas com um pau, mas muitas vezes o animal morre nos dentes do cão (ainda mais quando há dois cães a disputá-lo). A caça a corricão (que, além de lebres, pode se feita a raposas) é há décadas uma fonte de protesto das associações de defesa dos animais. Há países onde é já mesmo proibida.Em dezembro de 1986 houve uma caça a corricão às lebres em Estremoz, na Herdade das Granja, da família Reynolds de Sousa. O dia só terminou na Herdade do Ramillo, de Pedro Sepulveda Rosado Fonseca, que serviu de jantar um ensopado de borrego assado em forno de pão, seguido de sessão de fados em redor da lareira.