"Nestes tempos estranhos, em que todos nos encontramos um pouco assombrados pela ansiedade, procuramos dentro de nós a melhor forma de a combater. Escrevi e gravei esta canção no meu pequeno estúdio como a minha forma de o fazer.

Não é suposto ser nada mais do que a minha pequena tentativa de mandar um grito de esperança aqui do meio do mar para todos aqueles que neste momento mais precisam. Fiquem bem. Separados lutamos, juntos resistimos. Um abraço a todos", escreveu o cantor e compositor no Facebook.A canção foi misturada e masterizada por Pedro Villas Silva e o vídeo, criado por Pedro Varela. No vídeo, surgem imagens enviadas por várias pessoas a partir de casa.Veja o Instagram de Cristóvam