Os primeiros minutos leem-se como uma espécie de ensaio visual, ou o início de um veemente documentário de alerta. Mergulhada num silêncio profundo, uma floresta é subitamente assolada por máquinas que derrubam árvores sem dó, uma cena filmada com brutalidade digna de ativismo ambientalista. "Fazer cinema é imaginar o mundo em que queres viver", diz-nos, por telefone, Oliver Laxe, realizador de O Que Arde, mas, como veremos mais adiante, há neste filme "mais energia amorosa do que vontade de denunciar".Filmado na Galiza, de onde é natural toda a família de Laxe e onde cresceu e reside atualmente, o projeto nasceu da vontade do realizador de "homenagear os antepassados", retratando um modo de vida que cada vez mais se rarefaz, baseado no "quotidiano, na comida, nos cheiros, nos animais e na envolvência natural" do campo. Para Oliver, "escolher filmar estes camponeses e estas vacas, de entre tudo o que podia filmar no mundo, é também um gesto político".Somos apresentados a Amador, um cinquentão que acaba de cumprir pena de prisão por fogo posto - um problema, ficamos a saber, bastante comum na Galiza - e, com fama de pirómano e sem ter para onde ir, é acolhido pela mãe, Benedita, já nos oitentas e cujo meio de subsistência é a agricultura e a criação de gado. Os temas são muito galegos, mas Laxe está mais interessado "na geometria da vida humana, que é igual em qualquer latitude do planeta". A arte, diz o cineasta, "oscila muito entre atualidade e eternidade, e hoje parece mais focada na atualidade". A ele, "interessa ver o ser humano na sua eternidade".Daí que o restante filme se foque sobretudo nesta relação entre mãe e filho, e na dos dois com a restante aldeia e o estigma de que são alvo, mesmo não sendo claro se Amador é de facto culpado pelos incêndios. Interpretados por atores amadores, Benedita e Amador são tão reais que temos de nos relembrar de que não estamos a ver um documentário ("Porque não filmar a vida tal como ela é?", pergunta Oliver), e trocam pouquíssimas palavras entre eles."É um amor que não se vê, mas sente-se", diz o realizador, lembrando que "no campo fala-se pouco e o tempo dilata-se", o que vê como uma oportunidade para se expressar "com elementos puramente cinematográficos, porque há coisas que só se conseguem dizer através das imagens, coisas misteriosas a que as palavras não acedem". O mais importante, revela, "não é que o espectador faça uma análise crítica, mas que me diga que a história lhe lembrou os seus pais ou avós".Naturalmente, o método dá azo a um filme aberto, que coloca mais questões do que responde, mas Oliver Laxe nunca se contentaria com "uma única explicação". Em Espanha, conta, "diz-se que a ambiguidade é característica dos galegos, se se lhes faz uma pergunta respondem com outra pergunta", e o objetivo dele era que "cada pessoa olhasse para o filme como um espelho, que lhe devolve a própria imagem".Ou será mais o reflexo da imagem do realizador? "É mais um exercício de empatia, porque tenho pouca, tendo a julgar com facilidade", admite, chamando a si uma missão: "Um dos problemas do mundo é que temos uma conceção muito negativa do ser humano e a responsabilidade do artista é recuperar alguma fé na Humanidade - mostrá-lo tal como é, com as suas fragilidades, sim, mas amando-o ainda assim".