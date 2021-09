Alunos portugueses tiveram mais dias de aulas em casa do que a média da OCDE

As crianças e jovens estudaram já 18 meses em situação de pandemia. E o encerramento das escolas foi uma das faces mais visíveis desse impacto, e fez com que os alunos portugueses estivessem, em média, mais dias em casa do que os da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), revela o relatório Education at a Glance 2021, publicado esta quinta-feira. Só os alunos do secundário ficaram abaixo da média da OCDE.



Em Portugal, o encerramento aconteceu logo em março de 2020 e até 20 de maio de 2021, as escolas pré-primárias tinham estado fechadas 69 dias. As primárias 87 dias, as do 2.º e 3.º ciclo encerraram 97 dias e as secundárias, 92 dias. Em comparação, a média da OCDE é de 55, 78, 92 e 101 dias, para cada nível, respetivamente. As escolas que mais tempo estiveram fechadas foram as mexicanas, seguidas das polacas e das da Costa Rica. Os alunos que menos estudaram à distância foram os neozelandeses, os luxemburgueses e os noruegueses.



Portugal e outros 21 países da OCDE decidiram, durante os períodos de confinamento, manter as escolas dos níveis mais avançados - 3.º ciclo e secundário - a funcionar remotamente, na maioria do tempo. No entanto, Portugal e outros três países admitiram que "um dia de ensino remoto não era equivalente a um dia de estudo presencial", refere o relatório.