Pandemia fez disparar vídeochamadas entre os mais velhos

Portugal foi o país onde mais aumentou o uso de vídeochamadas entre a população dos 55 aos 74 anos, com ensino superior. Entre 2019 e 2021, o crescimento foi de mais de 30 pontos percentuais, sendo agora superior a 70%. Um feito, sublinha a OCDE no relatório Education at a Glance 2022, divulgado esta segunda-feira, já que a percentagem deste nível educacional nesta geração fica muito abaixo do da média dos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).