Certo dia um homem abordou Allen Pires Sanhá na rua e contou-lhe que esteve "fechado" no Linhó durante dez anos. De seguida pediu encarecidamente ao rapper que nunca deixasse de fazer música porque tinham sido as suas palavras que o tinham ajudado a atravessar aquela privação de liberdade. Já outro ex-prisioneiro contou-lhe que usava os seus versos para discutir com os guardas prisionais. E há dezenas de comentários no YouTube que garantem a Halloween que a sua música é a única coisa que ajuda aquelas pessoas a enfrentarem a tristeza. É com estas demonstrações que o músico sabe que o seu trabalho está a dar frutos.

Em cima do palco do Aquário da Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, estavam três pessoas, com um quarto à boca do palco, bebericando do gargalo de uma litrosa. À direita um branco de chapéu onde se pode ler "Obey" segurando uma guitarra adornada com um terço, à esquerda um negro com tranças longas a cair pelos lados de um cap vermelho.



No centro uma figura imponente afundada numa poltrona. Com um gorro pendurado na nuca, calças e t-shirt pretas e um fio de prata ao pescoço, Halloween rimava os versos de "Bandido Velho" por cima dos acordes dedilhados na guitarra acústica.

"Ninguém ouve, ninguém ouve, ninguém ouve, irmão", canta aquele homem feito à imagem de um Notorious B.I.G., mas que em vez de viver a realidade de Brooklyn foi criado no subúrbio de Santo António dos Cavaleiros. "Mais alto aqui este microfone", diz para o técnico de som da ZdB, apontando para o seu lado direito. Depois olha para a esquerdo e diz para o guitarrista: "Não abrandes por minha causa. Segue sempre no teu ritmo". Parece que nem deu pela entrada dos dois estranhos que ali chegavam para o entrevistar.





Halloween no palco do Aquário da Galeria Zé dos Bois Foto: João Cortesão

O músico de Odivelas e que nasceu na Guiné está naquele espaço icónico do Bairro Alto para a apresentação do seu primeiro livro: Livre-Arbítrio, editado pela Lua Eléctrica. Nas suas páginas estão reunidas as letras dos quatro discos de Halloween: Projecto Mary Witch, de 2006, A Árvore Kriminal, 2011, Híbrido, 2015, e Unplugueto, editado este domingo, 15 de dezembro de 2019.

Já depois de ter reparado nos jornalistas saiu do palco, vestindo um casaco e preparando-se para a entrevista. Durante os próximos minutos vai repetir extensivamente as expressões "'tás a perceber?", como se achasse que é necessário clarificar cada uma das suas ideias para não ser mal interpretado, apesar de ser bastante direto na forma como se expressa.

Encaminha-se lentamente e quase que se arrastando escadas acima, como quem carrega um enorme peso sobre si. Mas Allen Halloween não é de todo um homem vergado, apesar da sua difícil vida.

Chegou a Portugal no início da década de 80, com a sua mãe e irmãos. Tinha quatro anos. Pertenciam a uma família abastada da Guiné-Bissau, mas chegados a Portugal essa realidade modificou-se e os Sanhá acabaram a morar numa barraca perto de Odivelas. Uma vez confessou que aos 13 anos testemunhou o seu primeiro homicídio: "Quando cheguei ao poço onde ia buscar água estavam dois vizinhos meus a discutir e de repente começaram a lutar, [tendo] um conseguido dominar o outro. Sentou-se em cima dele e esfaqueou-o 36 vezes a minha frente. Não foram 30, nem 31, nem 35. Foram 36". Terá sido este o momento de origem da persona "Halloween".

O pequeno crime foi parte essencial da juventude do músico, principalmente o tráfico de droga. "Nós, miúdos, ganhávamos mais do que as nossas mães", contou na ZdB. É inclusivamente um crime que está na origem do seu primeiro disco. Depois de um concerto na Póvoa, onde os donos não pagaram aos artistas, o amigo e também rapper Johnny Ganza (que morreu em março de 2011) roubou os microfones da sala. Foi com esse microfone roubado que Halloween gravou o Projecto Mary Witch, uma pedrada no charco do rap nacional, com uma sonoridade como nunca se ouvira até então, enquadrando o rap num ambiente de pobreza, crime e droga.

Ouvir aquela voz grave e profunda a cantar "Bebé nasce prematura, infetada com sida / Mãe prostituta, viciada em heroína / Recluso enforcou-se com a própria camisa (enforcaram-no) / Meninas sem mamas já vendem a crica", levantava dúvidas sobre o país encantado que recebera no ano anterior o Euro 2004 e que anunciava obras megalómanas atrás de obras megalómanas. Mas Allen garante que essa realidade não chegava aos jovens africanos suburbanos, a sua vida continuava na mesma miséria de sempre.







O Projecto Mary Witch permitiu à Bruxa (um dos seus pseudónimos) crescer, dar concertos e mudar-se para o Cais do Sodré, onde começou a gravar o disco Árvore Kriminal. O rapper, que agora jura ser um homem de Deus, terá tido nessa fase um momento final de gangster quando o produtor do estúdio onde estava a gravar lhe roubou o computador e todo o material de gravação. Reza a lenda que Halloween foi até sua casa com um amigo que disparou contra o produtor, acertando-lhe numa perna. Depois Allen espancou-o e recuperou os seus haveres. Mas a personagem de Halloween gera tantas lendas que não se sabe quais são as verdadeiras, quais as que são simplesmente invenções. E é nessa névoa de mistério que este Notorious B.I.G. nacional se movimenta.

Virando as páginas deste Livre-Arbítrio é possível entender uma evolução na escrita de Allen Halloween. Em Projecto Mary Witch vemos a história de um jovem africano que encontra no crime o seu ganha pão, que vê tudo à sua volta a definhar só por não ser branco e de classe média. Estes primeiros poemas, apesar de relatarem a vida de um "dread de 16 anos", já deixam antever uma preocupação social e racial por parte do rapper.

Passando para as palavras de a Árvore Kriminal, a mensagem está mais relacionada com a procura de uma saída de um mundo que não entende o protagonista. Um tipo disposto a sair a disparar contra tudo e todos aqueles que se meterem à sua frente. "Só vejo serpentes à minha volta / rastejam à minha volta, mas nenhuma me toca", garante o homem que cita Jesus Cristo como seu salvador.

Já em Híbrido encontramos um pregador que já não glorifica a violência e a vingança, mas que não condena aqueles que se sentem empurrados para este mundo. Afinal, ele próprio percorreu esse caminho durante largos anos.





Halloween na ZDB, frente a uma janela Foto: João Cortesão

"Como é que eu hei-de dizer? Acho que um homem quando ‘tá a crescer ‘tá a aprender, né? Este livro acaba também por ser isso. É uma viagem de um homem mundano até se tornar um homem de Deus, neste caso. Porque é isso que eu hoje me considero: um homem de Deus", explica o músico à SÁBADO nas escadarias da ZdB. "As letras do primeiro álbum, obviamente, eram letras que embora tivessem a presença de Deus, mostravam um homem muito longe de Deus. Mesmo muito longe, percebes?" Foi a vida que lhe ensinou o caminho até ao homem que é hoje. A vida e a Bíblia.

Allen Halloween reconhece que não costuma ler. "Eu leio bué pouco, mano. Eu leio bué pouco. Eu leio a Bíblia, isso leio muito, 'tás a ver? Já li a Bíblia de trás para a frente, mas outras coisas leio bué pouco. Só para te dar um exemplo: "Eu para fazer o exame lá do 12º, em que tu eras obrigado a ler, naquele tempo, Sibilas e coisas assim... Havia um livro amarelo pequenino, uma coisa assim amarela. Na parte de trás havia um resumo desse livro de resumos. E eu li essa parte de trás". E ao folhearmos este livro percebemos que a sua poesia é feita mais de pensamentos e o relatar de factos do que um compêndio de palavras caras, como tantas vezes é a poesia.

"Eu gosto mais de viver do que de ler. Eu sinto-me alguém que embora tenha um pensamento cristão, esse pensamento não foi adquirido por aquilo que eu li, mas sim mais por aquilo que eu vi e que confirmei com aquilo que já tinha lido, estás a perceber? É mais por aí. Leio pouco", termina, com um tom de lamento.

A Lua Eléctrica entendeu a mensagem de Halloween e dedicou as energias a editar um documento único. Com a altura de um palmo, a capa é toda preta com a cara de Allen a espreitar de esguelha. Cara a três quartos, gorro na cabeça, testa descoberta e reluzente. Os lábios e nariz grossos e os olhos ameaçadores ou solidários, dependendo da interpretação que se quer tirar. "Quisemos que este livro tivesse um formato de Bíblia antiga", explica-nos o representante da editora. Mais acertado seria dizer que parece um hino de salmos, como aqueles que Johnny Cash transportava de um lado para o outro, ao lado das anfetaminas e barbitúricos. Os caracteres dos títulos dos poemas e que estão na capa fazem lembrar aqueles das Bíblias de Gutenberg. "E como este livro tem como objetivo chegar a pessoas que não têm tanto o hábito de ler, quisemos fazer um livro que se pudesse dobrar e pôr no bolso." Mas sem deixar de lado um certo aspecto punk, com traços de tinta a rasgar as páginas e falhas na tinta.



Capa do livro Livre-Arbítrio

Mas será que este livro vai chegar às pessoas certas? Halloween dedicou-se a escrever sobre jovens africanos em Portugal. As suas dificuldades e angústias. Mas na apresentação quem ali estava era o público habitual de uma noite na ZdB: jovens com sacos de pano carregados de livros, com os cabelos compridos e com substâncias ilícitas a polvilhar os seus cigarros. Não há muitos jovens africanos ali.

Questionámos o rapper sobre isto, se achava que a sua mensagem chegava a quem ele queria que chegasse. A resposta é afirmativa. "Este é o nosso trabalho enquanto rappers. É mudar mentalidades, estás a entender? Eu nunca quis ter nada a ver com política, mas nós acabamos por ser políticos. Como eu disse uma vez: "Eu vim buscar os vossos filhos". E tenho de facto ido buscar filhos de muita gente. Se calhar há gente que não gosta de mim, daquilo que eu represento, mas se calhar o filho dele gosta. Se calhar o neto dele há-de gostar. Então o nosso rap não é assim tão inocente quanto as pessoas pensam. Não é rap de decoração. Não. Nós estamos aí a ir buscar muitos filhos. A gente entra pela janela, pelos raios. Vimos buscar os vosso filhos."

E o músico acredita no poder transformador da música. Afinal, foi ela que o encaminhou.

Mas se a relação com a leitura sempre foi difícil, o que motivou a edição deste livro? "Eu acho que desde o momento em que a gente começa a escrever… A gente não tem apenas a ideia de fazer música, 'tás a ver? Já existe essa ideia de deixar um registo e era uma ideia antiga, mas nunca apareceu... Acho que ainda não tinha chegado o momento certo. Ultimamente, provavelmente esse momento já tinha chegado, mas não havia tempo", explica Allen pontuando a frase com um riso cândido que não encaixa bem na figura austera que sugere a sua música e que surge nas fotografias.



Halloween Foto: João Cortesão

Mais tarde poderá vir um novo livro de poesia ou até mesmo um filme. É um sonho antigo acalentado pelo rapper que se orgulha do seu estilo descritivo, quase cinematográfico. "Tenho uma ideia para um guião e vou-o engordando com o tempo. Engordando ali cada fala, cada momento e, quem sabe, um dia ponho essa coisa em filme."

Durante a entrevista o rapper foi interrompido por uma mulher que lhe pediu um autógrafo. "É para o meu irmão Luís que gosta muito da música." A cara cerrada de Halloween abre-se num sorriso que não oferece para as fotografias (a não ser quando pede ao fotógrafo: "Tenta pôr-me magrinho e elegante. Heheh") e pede uma caneta para assinar Livre-Arbítrio. Depois desta pequena interação cessa-se o sorriso e volta o cenho.



Halloween a dar autógrafo na ZdB Foto: João Cortesão

"Às vezes é difícil mantermo-nos no caminho. Porque repara: mesmo tu sabendo a verdade e mesmo sabendo o que é certo fazer, tu como seres humano tens a Carne, a tua vida acaba por ser uma luta entre aquilo que tu pensas que é certo e aquilo que a tua carne te leva a fazer. Obviamente se chegar uma pessoa aqui e me provocar, estando eu no meu estado normal, eu sei como reagir, n'é? Mas se calhar em certas situações, se chegar uma pessoa e me provocar, mesmo eu sabendo que estou a agir errado, posso seguir esse caminho. Existe essa guerra na tua mente entre aquilo que tu sabes que é certo e a tua carne que te leva para um outro caminho."

O homem que se recusa a andar só com rappers ou escritores - "um pedreiro não anda só com pedreiros, não é?" - estava naquela sexta-feira num dia "anormal". É que para Allen Halloween um dia normal é aquele que passa com os filhos. "A maioria dos dias para mim é com a minha família. Eu foco-me muito em passar conhecimento aos meus filhos, estás a ver? E encaminhá-los porque existe um mundo a distrair muitas crianças, a levá-los por aqui e por ali e então eu tenho muito cuidado com isso e a maioria dos dias é com os meus filhos." Esta frase remete para o poema "Bandido Velho": "Ontem um amigo meu disse-me que viu o meu benjamim / Fumado a andar na street rodeado de O.G.s / Obrigado amigo bons olhos viram o meu filho / Jeová não deixe que o meu menino siga o nosso caminho".

"Por enquanto vou-lhes passando alguns princípios. Eu por exemplo considero a educação em termos de princípios muito mais importante do que a educação em termos escolares, ou coisa assim. Eu prefiro que o meu filho seja um mecânico - sem querer falar mal dos mecânicos - ou um varredor de rua mas que seja uma boa pessoa do que seja propriamente o CEO da Microsoft ou coisa assim parecida e que de princípios tenha pouco." A forma dedicada como fala dos seus princípios e valores tornam difícil não acreditar nestas declarações.



Allen Halloween na escadaria da ZdB Foto: João Cortesão

Mas estas mensagens nunca são feitas de forma tão simples. Halloween sente necessidade de criar histórias para mostrar aquilo em que acredita, formar alegorias envoltas em notas que ajudem as ideias a permearem mentes menos abertas, qual Jesus Cristo no Sermão da Montanha, se o Nazareno tivesse nascido na Guiné e testemunhado assassinatos e tráfico durante a juventude e depois tivesse decidido ser músico.

Uma vez perguntaram a Sam the Kid, outro dos mais importantes rappers nacionais, como é que ele queria ser lembrado e o nativo de Chelas respondeu: "como um poeta". Quando questionado sobre como gostaria de ser lembrado, Allen reflete durante uns segundos até sair com a resposta. "Um guerreiro, mano. Um guerreiro que cresceu debaixo do Sol. Que cresceu onde o pessoal sabe que não é a lei de Deus que vigora. Eu gostaria de ser recordado como um guerreiro."

E este guerreiro já fez o que lhe competia debaixo do Sol? "Até agora não sei, não é? Porque só podem bater palmas a um homem quando ele morre. O Allen amanhã pode ser apanhado aí numa situação qualquer onde mete os pés pelas mãos e "morreu ali". Pode não morrer fisicamente, mas morreu noutras coisas. Como eu te disse: nós temos a carne e em qualquer esquina é uma guerra, é um debate e a árvore pode ser cortada em qualquer ruptura, embora não seja fácil."

E a árvore é sólida?

É. E tem as raízes profundas.