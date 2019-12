"Durante anos, tentei fazer música e servir a Jeová ao mesmo tempo mas isso…isso sempre foi uma tarefa impossível para mim. Eu amo demais! Não consigo fazer nada por metade. Não consigo estar envolvido em nada que não seja a 100%", escreveu numa publicação divulgada nas redes sociais.

"O Halloween morreu. Acabou! Tornarei-me um homem simples e humilde, com um emprego humilde e guardarei todo o meu tempo para pescar almas para o meu Senhor. Agradeço a Deus por Ele me ter dado tempo para fazer tudo o que quis fazer e por nunca me ter abandonado", escreveu o músico autor de discos como Projecto Mary Witch, A Árvore Kriminal, Híbrido e Unplugueto (editado já este mês).Este verão, o rapper atuou no festival NOS Primavera Sound, no Porto. A última aparição pública tinha sido na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, onde apresentou o seu livro de poemas Livre-Arbítrio.