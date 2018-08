3% dos norte-americanos lavam e reutilizam preservativos. Por isso, o Controlo e Prevenção de Doenças avisa que o preservativo deve ser usado uma vez.

O preservativo deve ser usado uma vez, sem qualquer tipo de lavagem ou reutilização. Esse foi o repto lançado pelo Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, através de uma publicação nas redes sociais. De acordo com esta organização, 3% dos norte-americanos lavam e reutilizam preservativos.





"As pessoas fazem-no", lê-se na nota emitida.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">We say it because people do it: Don't wash or reuse <a href="https://twitter.com/hashtag/condoms?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#condoms</a>! Use a fresh one for each <a href="https://twitter.com/hashtag/sex?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sex</a> act. <a href="https://t.co/o3SPayRf9m">https://t.co/o3SPayRf9m</a> <a href="https://t.co/AwkPqE9YMl">pic.twitter.com/AwkPqE9YMl</a></p>— CDC STD (@CDCSTD) <a href="https://twitter.com/CDCSTD/status/1021541728334094336?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de julho de 2018</a></blockquote>

Não é a primeira vez que este assunto é estudado. Em 2012, um estudo publicado na revista "Sexual Health" concluiu que 1,4 a 3,3% dos norte-americanos tinha reutilizado pelo menos duas vezes um preservativo durante uma relação sexual.



Um preservativo serve para prevenir uma gravidez e evitar o contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Reutilizar um preservativo é perigoso pois pode romper-se com a fricção. Lavar o preservativo, mesmo que com sabão e água, não é suficiente para eliminar o vírus pós-coito.



"Para cada acto de sexo vaginal, anal e oral, durante todo o acto", deve usar um novo preservativo, avisa a CDC.