Inês Matos Andrade nasceu no Porto, muito perto da Cervejaria Gazela, que serve os famosos cachorrinhos da Batalha desde 1962. Aos dez anos já tinha escrito 53 poemas e um conto infantil chamado Maria Primavera.

Foi precisamente a estudar um conto infantil de Agustina Bessa-Luís nas aulas de Português, "Dentes de Rato", que decidiu, juntamente com a sua colega Andreia Catarino, que tinha, a todo o custo, de entrevistar a escritora para um trabalho da escola. A entrevista, em 1999, valeu-lhe uma manhã em busca do gravador perfeito - que custou 17 contos - e várias voltas em busca da casa de Agustina no Campo Alegre, já que em 1999 as viagens não incluíam GPS. Agustina tinha 77 anos, muitos livros na sala e um papagaio. Nessa altura, Inês ponderava ser jornalista, uma profissão acessória ao verdadeiro sonho: escrever.

Mesmo com um gráfico de orientação vocacional com evidentes picos na área da comunicação, a escolha no secundário caiu sobre as cadeiras artísticas o que derivou num ano passado na Faculdade de Belas-Artes. Porém, a escrita não demoraria a impor-se. Em 2006, Inês Matos Andrade voltou aos exames e entrou em jornalismo. Estagiou no jornal Público e trabalhou na Time Out durante cinco anos, primeiro no Porto, depois em Lisboa, escrevendo quase sempre sobre comida. Em 2015 deixou o jornalismo para trabalhar na agência de comunicação O Apartamento, onde está desde então. Pelo caminho ainda escreveu para o Observador, Inter Magazine e aqui na Sábado. No pulso tem tatuado um símbolo de parágrafo usado nos documentos .word, uma lembrança para não escrever apenas "ao correr da pena".

Chegámos com meia hora e atraso. Oferecemos um ramo de flores que a escritora recebeu com muito gosto. Então começámos:

Alunas

Muito boa tarde, somos alunas da Escola E.B. 23 Irene Lisboa.

Agustina Bessa Luís (ABL)

Escola Preparatória?

Alunas:Sim, continuando, estamos a estudar um excerto de "Dentes de Rato" e gostaríamos de começar por perguntar se se identifica de algum modo com a personagem Lourença.

ABL

Lourença? Qual é o texto?

Alunas

Dentes de Rato.

ABL

Aaah! Eu como vos vi com a Sibila (livro que trazíamos para um autógrafo).

Em que ano estão?

Alunas

7º

ABL

A personagem Lourença? De certo modo sim, não é? É um texto que escrevi há bastante tempo e que não costumo escrever. Isso não se pode chamar uma história infantil - para gente miúda - porque são mais memória de infância. Tanto que estou a contar fazer um terceiro volume, com a personagem já adolescente. É justamente por ser uma memória de infância que tenho de me identificar.

Alunas

Pois, já vimos um segundo livro

ABL

Viste "Vento, areia e amoras bravas".

É uma coisa muito bonita. E agora conto, quando tiver tempo e disposição - porque nós não fazemos um conto ou um livro de um certo estilo quando se quer, é preciso uma disposição própria -, retomar a história com um terceiro volume.

Alunas

A nossa professora, Lídia Menezes, ensinou-nos que há vários formas de escrever: ao correr da pena, depois com uma revisão; pensar e depois escrever; ou ainda escrevendo, riscando, imaginando, escrevendo.

ABL

Eu quase não risco e vou-lhe dar um exemplo (Agustina pega numas folhas escritas). Como vê, risco muito pouco. O que acontece é que este trabalho manuscrito vai para uma secretária, uma senhora que conhece bem a minha letra. É ampliado, passado a computador e depois volta às minhas mãos. O que quero alterar faço-o nessa altura. Nunca é muito o que possa riscar. Posso inutilizar um parágrafo inteiro, risco-o e pronto. Mas quando escrevo, não, escrevo realmente ao correr da pena.

Alunas

As pessoas que a rodeiam inspiram-na de algum modo para os seus livros? Sei que o seu marido é ou não era advogado, já lhe aconteceu um livro baseado em algum dos seus casos de tribunal?

ABL

Não, não me aconteceu. Isto acontece com quase todos os escritores: aquilo que está muito próximo não serve de inspiração. Primeiro, porque dá-se um bloqueio em relação às pessoas que estão próximas. Nós, de certa maneira, atraiçoamos a sinceridade delas, na naturalidade delas, de se moverem, de estar. Podem estar a pensar: "eu disse isto e depois vou aparecer num livro". De certa maneira, isso é uma traição. Portanto, é quase uma regra dos escritores não se servirem de pessoas que os rodeiam.

Às vezes, para compor o personagem são preciso três ou quatro. E é o que acontece, pelo menos comigo. A Sibila por exemplo, é uma pessoa de família, mas quando eu escrevi a Sibila a personagem já estava muito existente, por isso posso dizer na mesma que as pessoas não me servem de modelos.

Alunas

Como fez para publicar os seus livros? Conhecia alguém?

ABL

Antigamente era mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil. Hoje, facilmente se arranja um editor que pega no livro, que o publica e lança, e depois há um sítio na editora, o marketing, que faz conhecer o autor e o livro. Mas isso pode funcionar durante um ou dois livros, não é? Depois disso, se o autor não tem aquele talento que deve ser reconhecido pelo leitor, não importa se o livro foi muito divulgado. Antes não era assim. Havia pequenas tipografias onde se podia fazer a edição de autor de uma maneira barata. O primeiro livro que fiz chamava-se Mundo Fechado, editado numa pequena tipografia em Coimbra. Ah! Evidentemente foi editado à minha custa, mas foi um custo pequeno. Hoje a quantia seria péssima, seria impossível e é mesmo preciso ter uma editora. Lembro-me de editar o Mundo Fechado com muito êxito, depois ainda escrevi Contos Impopulares, também à minha custa e só depois A Sibila com um editor permanente, que ainda hoje tenho.

Alunas

Quando é que lhe surgem os títulos? Antes de começar a escrever…

ABL

Ah! Isso é muito complicado, às vezes podem surgir de repente, um nome de uma pessoa ou o tema de que se está a tratar ou então surgem mais à frente, de um assunto que vai desenvolvendo. Eu gosto de ao segundo, terceiro capítulo já ter um título, mas às vezes não acontece. As biografias são mais fáceis, sabe-se que o título é o nome do biografado, ainda possa ter outro título a acompanha isso, mas nem sempre um título surge com facilidade.

Mas a Sibila, por exemplo, foi um título mais inspirado, pareceu-me aproximado da personagem e acabou por fixar o próprio texto. Um título também pode fazer isso, determinar tudo o que se vai escrever.

Alunas

Como foi a sua relação com Manoel de Oliveira quando decidiu passar para o cinema alguns dos seus livros?

ABL

Já conhecia o Manoel de Oliveira há muito tempo. Conheci-o num espaço de artista, através do José Régio. O José Régio nasceu e morreu em Vila do Conde e costumava fazer férias lá em agosto e setembro, numa altura em que eu também ia para lá. O Manoel de Oliveira era muito amigo dele e aparecia com frequência. E eu já o conhecia há muitos anos, porque ele é casado com uma senhora que era prima direita de uma grande amiga minha. De maneira que eu já o conhecia, através dos retratos, de me falarem dele...Nessa altura, aqui no Porto, ele era uma pessoa muito considerada, e ele já gastava o dinheiro todo da família. Aconteceu com ele, o que acontece aos escritores: não tendo produtor, tinha de investir ele tudo nos filmes.

Mais tarde, ele pediu-me um texto. Não! Eu tinha escrito um texto sobre o Camilo Castelo Branco, logo a seguir ao 25 de abril em que apareceram uns grupos aventureiros à procura de subsídios para fazer cinema. O cineasta tinha muito talento - nem sei que é feito dele - e concorreu a um subsídio dado pela Sophia de Mello Breyner. Eles nem me tinham falado em usar o texto, mas ela confiou que sim e avançou com o apoio. Só depois de terem o subsídio é que me pediram o texto (risos). Eu fiz um texto muito sério, com muito empenho que achei que estava adequado, a história é famosa e conhecida, no fundo sobre o que projetou Camilo como escritor. Eles, mesmo assim, não tinham dinheiro e aquilo ficou na gaveta. Um dia, aparece o Manoel de Oliveira a quem tinham encomendado um texto. Ele não tinha um texto imediato, - um guião, é chamado assim - e usou esse texto (Fanny Owen) a partir do qual ele fez o Francisca. Foi o primeiro filme que fiz com ele.

Alunas

Então existem diferenças entre guião e livro?

ABL

Existem, existem. O único guião que fiz para um filme de Manoel de Oliveira foi para o "Pátio". É diferente porque tem de se imaginar os cenários, as personagens em movimento.

O cinema tem tido tanta influência nos escritores que inclusivamente começaram a aparecer escritores cuja escrita nos faz ler como se estivéssemos a ver um filme.

Há uma cena famosa e que acontece em muitos filmes que é quando as pessoas estão a falar de costa para outra personagem. Isso é algo que, plasticamente, resulta muito bem em cinema, mas que simplesmente não acontece na vida real. As pessoas estão de costas a falar de uma coisa importante, estão frente a frente. Mas há escritores a a utilizar este tipo de cenas, sobretudo os americanos, em que o livro já é o desenvolvimento de uma história romanesca como se fosse adaptada ao cinema.

Alunas

O livro, a mãe de um rio, tem uma imagem de Leonor Baldaque a segurar uma vela. A sua filha chama-se Laura Baldaque. Há alguma ligação?

ABL

Sim, é a minha neta, filha da Laura. A Laura tem três filhos, duas raparigas e um rapaz, essa é a mais velha das raparigas. Não quer dizer que ela seja actriz. Foi uma maneira de...um vídeo, eu considero um vídeo. Não é exatamente uma carreira de actriz.

Alunas

Mas no livro diz que é uma fotografia do filme Inquietude, de Manoel de Oliveira...

Esse filme é um conto, que tem três contos de três escritores diferentes. O último conto é a Mãe de um rio.

Alunas

Soube que A Brasileira pertenceu à sua família..

ABL

Pertenceu até há pouco tempo, um ano. Só há um, ano é que coisa deu a votla. Agora está fechado. São os chamados Revezes da Fortuna (risos). Há um filme com o Jeremy Irons com esse nome, de resto dos melhores que ele tem.

Era uma fortuna muito grande, herdade por oito filhos e em geral uma fortuna grande é mais difícil de conservar, gerir, projetar, do que uma fortuna modesta. Enfim, as coisas não correram muito bem.

Alunas

Tinha alguma relação especial com o café?

ABL

Não! Chamavam-lhe a República mais pequena do mundo, porque no tempo da República reuniam-se lá os republicanos, ainda que o antigo dono, que era esse Baldaque, era mais inclinado para a monarquia, que a república. Mas foi um tempo que havia essas duas facções, nesse café, que depois foi alterado e não ganhou nada com isso. Era um pequeno café muito bonito, onde se reuniam um certo tipo de pessoas, mas já quando fechou portas era completamente diferente.

Inês Matos Andrade

O meu sonho sempre foi ser escritora, mas toda a gente me diz que não posso apenas escrever. Então pensei seguir jornalismo. Acha que deva abdicar do sonho, ou encaixar as duas coisas?

ABL

O jornalismo em Portugal é muito difícil. Eu cheguei a ser diretora do Primeiro de Janeiro. O Primeiro de Janeiro tinha muita importância. O seu dono era o Pinto de Azevedo, um homem com uma grande fortuna que nunca casou. O Primeiro de Janeiro era como um filho para ele, era o seu grande amor ao ponto de ele ter pensado comprar um avião para transportar o jornal até Lisboa logo pela manhã. Depois disseram-me que o Salazar não tinha permitido, ou alguém ligado à imprensa, porque nessa altura o Primeiro do Janeiro era um jornal do Porto, como o Comércio do Porto.

Agora, de um modo geral, o jornalismo cai muito. Ainda há jornais que se impõem, aqueles mais atrevidos. Eu escrevi muito para jornais, durante dez anos para o Diário Popular que depois foi continuado pelo Expresso. Agora escrevo menos, deixei praticamente, não tenho tempo. Acho que o jornal tem um lugar muito próprio, chega mais cedo às pessoas, a outro tipo de pessoas. Quem lê um jornal não é aquele que lê um livro.

Dantes o jornalista era um boémio que não gostava muito de estudos. Estudar era a prática, informar-se sobre os acontecimento, a audácia, um gosto pelas letras, também. Sempre gostei e convivi bem com jornalistas.

IMA

Mas então, acha que uma adolescente, sem tempo, arrastada para a escola de madrugada, regressada à hora de jantar tem tempo para ser escritora?

ABL

Sim! Se a vocação for profunda ela troca essa obrigação pela liberdade de criação. Não julgue que a vida de escritora é mais leve que a de um estudante que sai às 07.00 e chega às 22.00. Eu não sei se há muitos escritores como eu, não sou uma exceção assim tão rara, mas escrever é uma espécie de obrigação que se impõe. Não é o professor, nem o pai, não é alguém que nos diz que temos de o fazer, mas nós sabemos que temos. Não há sossego. Ainda hoje - claro que hoje sou mais compensada - vivo da "pena". Devo ser das poucas escritoras que vive da "pena". Viver da "pena" é ter o que adquiri, por exemplo, pagar as viagens que quero, ter facilidade para ir aqui ou acolá. Isso vem com o tempo. Não é um sacrifício. Porque aquilo de que se gosta muito não nos sacrifica. Enfim. Depois diz-se que se gostava de ter feito aquilo ou aqueloutro, mas não se teve tempo. O que é que eu gostava? De dar a volta ao Mundo? Uma vida de sucesso não se faz sem muito trabalho, muito suor. É 10%inspiração, 90% transpiração. É mesmo verdade.

Alunas

Então, ainda escreve.

ABL

Se escrevo? Então o que estou a fazer? Estou a escrever. Este último livro até teve muito sucesso. Comecei quase por cumprir uma promessa, que era escrever sobre Macau, mas não escrevi, e este ano, só porque era o fim da nossa presença em Macau, deu-me para escrever um livro que me deu muitíssimo trabalho - a história dos 400 anos e todas as implicações que sofreu e todas as histórias que vão aparecendo, através da ficção. Deu-me muito gosto fazer e compensou-me muito. Vendi em 15 dias a primeira edição. De maneira que continua a escrever e vou escrever até ao fim da vida (sorriso).

IMA

O que eu queria dizer era: costuma escrever só para passar o tempo?

ABL

Ai, não. Nunca escrevi para a gaveta. Escrevi sempre para publicar e há muita coisa que recuso, pequenos textos que são bem pagos, mas que não posso fazer. A prática, dizem os antigos, cria o orgão. Aqui não, criou o cérebro.

Hoje escrevo com muito mais facilidade do que fazia no princípio. No início preocupava-me mais com a forma. Mas isso acontece com todos os artistas, até um pintor. Por isso é que vocês hoje vêem uma pintura e não percebem nada do que lá está - eu também não - mas ele atende, atingiu uma dimensão tal que..

Alunas

Estamos quase no fim. Apenas duas perguntas mais. Acredita na vida além da morte?

ABL

Eu tive uma educação muito religiosa., católica, como quase todos os portugueses, mas continuam mais com os rituais por causa do romantismo, o casamento, a comunhão, etc.

O meu casamento, por exemplo, não foi nada disso, mas já nesse tempo se começava com essa pompa do ritual. O ritual tem muita importância porque é como as fardas e medalhas, têm importância, fixam, cria-se uma responsabilidade a partir da.

Na verdade, eu tive uma educação que não essa, a que assenta verdadeiramente numa crença profunda, no sentido de que existe uma companhia. Hoje já não se diz vida além da morte, mas fala-se no extraterrestre, nos visitante. Lá está a preocupação do ser humano de não estar limitado a si mesmo. Necessidade de se projetar para alguma coisa, uma continuação de si mesmo ou a aproximação numa perspetiva não por alguma coisa que vem de fora, mas que está dentro dele.

Alunas

Tem algum lugar especial para escrever ou escreve como, onde e quando lhe apetece?

ABL

Onde estiver. Agora gosto mais de escrever aqui nesta casa, tenho uma casa muito boa, mas só escrevo pequenos textos lá. Aqui tenho a biblioteca e preciso do dicionário de história de maneira que é nos sítios onde temos os nosso livros que são mais confortáveis para escrever.

Escrevi a Sibila numa casa na Carvalhosa, nessa altura um dos locais mais ruidosos do Porto porque passavam todos os elétricos que iam recolher de madrugada. Mas isso nunca me impediu quando se escreve a preceito. Mas nunca gostei da tranquilidade da aldeia, mas não é por ser escritora, é por uma questão de família. Aqueles que nasceram no campo, os meus avós, pais dos meus pais eram lavradores. Portanto, os homens saíam sempre de casa, mas os homens não gostavam da vida na terra. Mesmo depois de casada, passei quatro anos no Douro e era um dia após o outro, nada acontecia. Nem nós nos atrevíamos a sugerir uma mudança.