Capa n.º 752

Há meio século que Afonso Albuquerque estuda o outro lado do muro. A Psiquiatria revelou-se desde cedo a única especialidade médica que lhe permitiu ver os meandros da condição humana; e agora, aos 83 anos, ainda não acusa sinais de desgaste. À conversa com a, o psiquiatra que publicou mais de 40 artigos científicos e três livros conta a sua história. Não quer parar: manter as consultas e escrever um livro sobre psicopatia são as metas mais próximas.Além da especialização no Reino Unido (concluída em 1968); dos 42 anos de trabalho no Hospital Júlio de Matos (saiu em 1997); das terapêuticas desenvolvidas em stress pós-traumático; de ter sido o médico de Carlos Silvino (conhecido por Bibi, arguido da Casa Pia); e de estar envolvido na criação de sociedades científicas (Sexologia Clínica, Terapia Comportamental, por exemplo); o psiquiatra mostra outra faceta: a de revolucionário.Quando embarcou para Moçambique como alferes miliciano médico, para cumprir o serviço militar obrigatório, de 1961 a 1964, registou as primeiras baixas pouco depois do sinal de partida. "Quatro soldados caíram nos porões do barco, a 30 metros, e morreram. Foi antes da guerra começar." Não chegou a combater, mas foi perseguido pela PIDE e sofreu represálias. Esteve preso em Lourenço Marques e Caxias, antes do 25 de Abril de 1974. "O pior da prisão [em Caxias] era o isolamento. Recordo-me de ter adoptado uma capacidade própria, que era a minha, e que não iria deixá-la. A pessoa que eu era não iria transformar-se noutra: não iria falar", diz.