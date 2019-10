Há algo de novo no reino dos whiskies

ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Há uma série de mitos ligados ao whisky. Há a associação à idade, a ideia de que é um produto para pessoas mais velhas, conhecedoras e experientes. Dessa ideia deriva-se rapidamente para outra, de que é um produto essencialmente masculino, portanto, não atrativo para as mulheres, e que deve ser bebido sem misturas, já que misturá-lo com qualquer coisa - mesmo gelo - o estraga. Ou de que é uma bebida que só deve ser consumida depois do jantar. E, se se entrar nas questões da longevidade, tipos de engarrafamento, regiões, cereais, etc., então, a informação é tanta que qualquer um se intimida.É difícil, pois, quebrar com tantas associações e senso comum. Contudo, algo parece estar a mudar. Ao longo dos últimos anos, as marcas têm trabalhado o whisky de forma distinta, tentando aproximá-lo de um público mais jovem, ora apresentando várias gamas, ora fomentando a ligação a cocktails.O fenómeno é global. Ao longo da última década, quebrou-se o mito de que o melhor whisky é o escocês. Outras marcas - e regiões - entraram com mais força no mercado e hoje encontram-se facilmente whiskies de diferentes origens nas garrafeiras portuguesas - do escocês ao irlandês, norte-americano, canadiano, japonês, indiano, sueco, australiano ou tailandês. E, em breve, haverá até um whisky português. Leu bem - mas sobre isso falaremos mais à frente.