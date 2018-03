Aos 18 anos tornam-se maiores de idade, já podem tirar a carta. Isso significa que já são adultos? Um novo estudo defende que não. Afinal a adolescência prolonga-se por mais seis anos. A SÁBADO foi ouvir a opinião de quatro jovens.

O que distingue um adolescente de um jovem adulto? As balizas para esta discussão estão estudadas há muito tempo por pediatras e psicólogos. Mas e se a adolescência se prolongar mais uns anos? Será que uma rapariga de 22 anos que trabalha e tem casa própria é uma adolescente? E se o cérebro de um jovem se continua a desenvolver depois dos 20? E um licenciado de 21, a viver com os pais, encaixa em que sector?



Primeiro temos de perceber o que mudou nos argumentos dos especialistas. Um grupo de investigadores australianos defende que a adolescência deverá ser compreendida entre os 10 e os 24 anos, em vez de estar entre os 14 e os 19 anos, a idade usual na maioria dos países. O artigo, publicado na revista científica Lancet Child & Adolescent Health, baseia-se no facto de os jovens optarem cada vez mais por prolongar os estudos e deixarem o casamento e a maternidade/paternidade para mais tarde. "A maior tendência é em torno do número crescente de anos que os jovens estudam. Mais de 40% dos jovens nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) estão nesta categoria", explica à SÁBADO Susan Sawyer, uma das autoras do artigo, directora do Centro para a Saúde do Adolescente do Hospital Royal Children’s, em Melbourne, na Austrália.



Quando chega a adolescência

Vítor Pereira, de 24 anos, não sabe estar parado. Nunca soube. É trabalhador-estudante e vive sozinho num quarto em Lisboa. Mas, para ele, ser adulto é mais do que ser autónomo financeiramente. "Costumo dizer que só serei adulto quando tiver a responsabilidade de uma casa, de um carro e filhos." Trabalha na área financeira e está também a concluir o primeiro ano da pós-graduação em Sistemas Estatísticos, com especialização em Estatísticas de Bancos Centrais. Formou-se em Gestão, na Nova School of Business and Economics, em Lisboa. Depois disso, resolveu fazer um mestrado em Economia, mas interrompeu-o para trabalhar na gestão de activos de um banco de investimentos.



"Quis ganhar experiência e acima de tudo perceber se queria mesmo tirar o mestrado. Também não tinha possibilidades de o pagar", diz. Já no mestrado, que concluiu com uma média de 18, trabalhou como professor assistente na faculdade. "Enquanto estava no mestrado candidatei-me ao emprego onde estou hoje e acabei por fazer a tese a trabalhar ao mesmo tempo. O meu empregador ofereceu-me ainda a oportunidade de começar uma pós-graduação, mais específica para as funções que desempenho."

Segundo a OCDE a maioria dos jovens com 20 anos não estudam nem trabalham. Esse já foi o caso de Alexandra Santos, mas isso mudou há nove meses, quando foi morar com o namorado. "Arranjei um trabalho como operadora de linha, na Volkswagen Autoeuropa, e achámos que era altura de termos o nosso espaço", conta Alexandra, 22 anos. Apesar de ter trabalho a tempo inteiro, casa própria e contas para pagar, não se considera totalmente adulta. "Ainda tenho muito que fazer até construir a minha vida adulta, muito para aprender e crescer." Um dos sonhos é voltar a estudar e é também para isso que está a fazer poupanças. "Quero fazer uma licenciatura e talvez até o mestrado. Gostava de seguir a área de Enfermagem Veterinária, mas se não for possível, também gosto de Psicologia e Comunicação Social", diz.



Apesar de os investigadores, Susan Sawyer, Peter Azzopardi, Dakshitha Wickremarathne e George Patton, afirmarem que a adolescência deverá iniciar-se aos 10 anos, Alexandra sentiu que estava a entrar nessa fase aos 13 anos. Segundo a jovem, foi quando começou a ter mais liberdade. "Foi quando comecei a sair mais com os meus amigos, a conviver e a conhecer pessoas novas", explica. Com 16 anos teve trabalhos de Verão na restauração e no atendimento ao público. Tinha 20 anos quando deixou a casa da mãe em Vila Nova de Milfontes, no Alentejo, e foi viver para a casa dos pais do namorado, no Pinhal Novo. Razão: terminar o 12º ano em Ciências Socioeconómicas. Mesmo assim, diz que não tem pressa de entrar na categoria de adulto: "Cada vez mais as pessoas querem aproveitar a adolescência, pois já sabem o que as espera depois disso. Até lá é aproveitar ao máximo."



O cérebro em desenvolvimento

Os investigadores defendem que a Biologia também faz parte da razão pela qual a adolescência deve ir até aos 24 anos. "Historicamente, a adolescência tinha sido enquadrada para se estender até meados dos 20 anos, com reconhecimento de que o crescimento físico se estendeu até ao momento em que nascem os dentes do siso e termina o crescimento clavicular (a clavícula)", explica Susan Sawyer. Além disso, a especialista que já foi consultora da Unicef e do Banco Mundial, aponta que hoje se sabe que o desenvolvimento do cérebro continua até aos 20 e poucos anos. "Estas informações não tinham sido utilizadas para estabelecer o fim da adolescência, que estava mais centrado nos papéis sociais, como a parentalidade e o emprego."



Os dentes do siso não nascem até que completem 25 anos, como é o caso de Miguel Lopes, de 21 anos, mas não é por isso que se sente mais adolescente. "Quando tirei a carta e comecei a procurar emprego comecei a sentir-me adulto", explica. Mas existem os dois lados da moeda: "Por outro lado, sinto que nunca deixei de ser criança ou adolescente. Às vezes penso que ainda tenho 18 anos."



Há três anos, quando saía da casa dos pais, no Poceirão, para tirar a licenciatura em Comunicação Social, na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, Miguel tinha a noção que então teria de aprender a saber viver sozinho, a cozinhar, por exemplo. "Senti que tinha de encarar as coisas de uma forma mais séria. Na altura nem me queria mudar", conta Miguel. Agora de volta a casa dos pais, o jovem que trabalha como freelancer para um jornal de Setúbal, quer aproveitar para juntar dinheiro para tirar um mestrado. Quanto a casar e ter filhos: é cedo. "É esperar para ver o que a vida me reserva, mas que seja perto dos 28 anos."



Começar a ser independente

Nem adulta, nem adolescente é o que Mariana Duarte, de 20 anos, acha sobre si mesma. "Acredito que ser adolescente ou adulto, vem da nossa maturidade e das experiências de vida e não da idade. Não sou adulta, ainda há muito para crescer, mas já não é bem adolescência", conta à SÁBADO. Assim como Alexandra, foi aos 13 anos que começou a sentir que tinha entrado na adolescência.

"Sentia um turbilhão de emoções, como se o meu mundo fosse acabar a cada cinco minutos. Foi também uma altura de grande mudança na minha vida", diz. É que com essa idade, mudou de casa e viveu durante um ano em Lisboa, depois do divórcio da mãe. Segundo Mariana, o que a ajudou a crescer foi ficar um ano sem estudar. "Tentar perceber o que queria realmente seguir no meu curso, ajudou -me a tornar-me mais madura."



Agora, vive em Almada e está a tirar Ortoprotesia, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Quando acabar a licenciatura quer trabalhar, mas não tem pressa. "Sejamos sinceros, querer ser crescido era bom aos 6 anos, aos 12 já pensamos que somos reis e rainhas e aos 20 só queremos voltar aos 6. Se pudermos ser pequeninos e protegidos mais um pouco, é bom."



Também Daniela Fernandes, de 23 anos, tirou um ano para terminar uma disciplina que lhe faltava para completar o 12º ano, mas ao contrário de Mariana, que prosseguiu com os estudos, Daniela começou a trabalhar e... foi mãe. Dinis tem 7 meses. "Não foi planeado, mas é o melhor que pode acontecer na vida de uma mulher", conta a jovem que mora com o companheiro e pai do filho, de 29 anos. Daniela já não se considera uma adolescente. "Acho que as pessoas se tornam adultas quando começam a ter mais responsabilidades, independentemente da idade."



Com Vanda Marques