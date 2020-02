João Lencastre de Bragança, escreveu ao organizador, José Ferreira Paulo, a pedir a retirada dos cartazes. "Nada foi feito e a organização afrimou pretender uma indemnização" para fazer isso.





Cartaz da tourada em Beja





A polémica com o cavaleiro João Moura fez com que a associação, ao estar ligada a ele por este evento, fosse criticada: "Coemçámos a receber vários e-mails e menções nas redes sociais que nos davam conta da posição, sobretudo de uma plataforma contra as touradas e de alguns dos seus simpatizantes. Demos conta a todas essas pessoas da nossa posição."



"Sentimos que a Acreditar foi envolvida numa guerra que não é sua", lamenta a organização, frisando que tem "uma única causa que é a das crianças e jovens com cancro".



"A tourada de 14 de março de 2020 não reverte para a Acreditar e pedimos a todos que lutem pelas suas causas sem a utilização de uma associação que não se envolve neste tipo de matérias", conclui o comunicado.

A Acreditar demarcou-se de um evento tauromáquico marcado para 14 de março em que o cavaleiro João Moura vai participar e cujas receitas reverteriam para a aquisição de próteses para a associação. Moura foi acusado de maus tratos a animais, depois de terem sido resgatados 18 galgos desnutridos da sua herdade em Monforte. A associação nega alguma vez ter-se aliado ao evento Acreditar na Vida, que acontecerá na praça de touros José Varela Crujo. "Várias reservas" justificaram a não assinatura dos "textos de protocolo" submetidos pelo organizador, "o pai de uma criança com cancro" que abordou a Acreditar em 2019."Para nossa surpresa, e sem previamente nos terem dado conta disso, a organização iniciou a publicidade do evento usando o nome da Acreditar e imagens que não validou nunca com a nossa associação", lê-se em comunicado a que ateve acesso. O presidente da Acreditar,