Está omnipresente no mundo da cosmética para anti-envelhecimento. Experimente ler as etiquetas dos produtos e verá que o ácido hialurónico consta quase sempre. É uma substância composta por moléculas que funciona como esponja, por reter água, e que existe no nosso corpo. Mas com a idade a sua produção vai caindo gradualmente, daí a indústria investir tanto nela nos últimos anos.