Estágios profissionais disponibilizados pela AICEP recebem candidaturas até 30 de setembro. A SÁBADO falou com dois ex-estagiários que aconselham a que se aproveite a oportunidade.

Abriram as candidaturas para o INOV Contacto. O que esperar dos estágios internacionais?

Ricardo Marvão recorda bem a sua primeira experiência como estagiário do programa INOV Contacto, em 2003. O agora co-founder da consultora de inovação Beta-i foi colocado na Agência Espacial Europeia (ESA), numa delegação alemã. "Foi daquelas coisas de ficção científica. Na primeira semana havia um lançamento de um satélite, e lembro-me de me terem posto na sala de controlo e estar a ouvir aquelas cenas de filme. Pensei ‘isto não pode estar a acontecer!’", relata à SÁBADO.

As candidaturas para os estágios INOV Contacto, promovidos pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), abriram a 15 de setembro e terminam no dia 30. Desde 1997 foram concluídos cerca de seis mil estágios em cerca de 1.300 entidades em mais de 80 países. Segundo dados da AICEP entregues à SÁBADO, 47% dos jovens que integram o programa conseguem oferta de emprego à saída do estágio, sendo que a taxa de empregabilidade após seis meses é de 75%.

Após três meses na ESA, Ricardo Marvão foi convidado a ficar. Trabalhou durante quatro anos na ESA, cujo objetivo é promover a cooperação entre Estados-membros da União Europeia para desenvolver a investigação espacial e criar tecnologias e serviços baseados em satélite. Após deixar a ESA, Ricardo Marvão estudou na China e fez um mestrado em engenharia aeroespacial em Toulouse. De seguida, passou pela Inmarsat, uma empresa britânica de telecomunicações via satélite. Em Boston, EUA, criou uma startup com um amigo. "O INOV abriu-me a um mundo onde provavelmente era difícil eu ter entrado" sem o estágio na ESA.