Alerta giveaway! Os gadgets e produtos sorteados por influencers

Quando chamada a mensagem no Instagram a anunciar que tinha sido a vencedora do sorteio de um iPhone 12, Dina Teixeira ficou desconfiada. Já não se lembrava de ter participado, semanas antes, não dá na página da influencer Vanessa Martins.



A farmacêutica, de 34 anos, costuma participar em vários sorteios, até lhes perde a conta. Já tentou a sorte para ganhar estadias em hotéis em Portugal, produtos de maquilhagem ou vouchers para marcas de moda, mas nunca tinha ganho nada. “Gosto de participar e como há tantos passatempos é fácil esbarrar com eles. Vi o sorteio do iPhone 12 e, como era só identificar um amigo e seguir uma página que estava designada, candidato-me”, revela à SÁBADO. E acrescenta: “Quando contei ao meu namorado, ele fez o cálculo das probabilidades, que eram baixas.” Ao fim de dois ou três dias, o prémio chegou a Dina, na Marinha Grande, via CTT.



As redes sociais, principalmente no Instagram, estão inundadas destes sorteios, que têm como estratégia conseguir mais seguidores, tanto para as marcas como para os influencers que os divulgam. Os chamados giveways dão oportunidade de ganhar os mais variados artigos, que vão desde tênis de marca a kits de branqueamento dentário, passando por lojas, iPhones, AirPods, viagens, motas, consolas de jogos, produtos de cosmética ou vouchers para gastar em lojas.