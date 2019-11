A vida incrível do criador do Cirque du Soleil

A detenção, na semana passada, do fundador do Cirque du Soleil, Guy Laliberté, por cultivar marijuana na sua ilha privada na Polinésia Francesa, voltou a apontar as luzes da ribalta a uma figura que revolucionou o mundo do circo há 25 anos.





Laliberté, de 60 anos, foi libertado depois de prestar declarações a um juiz e de emitir um comunicado no qual dizia estar "surpreendido pela importância desmedida" dada a alguém que estava "em posse de plantas de canábis para uso pessoal", dissociando-se "completamente de qualquer rumor que sugira ligações ao tráfico de narcóticos."Com uma fortuna pessoal avaliada em mais de 900 milhões de euros, o fundador do Cirque du Soleil está longe de ser uma figura convencional. Nascido no Québec em 1959, Laliberté começou o seu percurso como acordeonista e ator de teatro de marionetas, onde conheceu algum sucesso.Em 1983, recebeu 1,35 milhões de euros do Governo do Québec para criar o espetáculo comemorativo do 450.º aniversário do descobrimento do Canadá, que se assinalaria no ano seguinte. A esse espetáculo chamou Le Grand Tour du Cirque du Soleil. Embora tivesse recebido boas críticas e a adesão do público, a rentabilidade económica revelou-se escassa. Nada que apoquentasse Laliberté; a semente já estava plantada: a ideia de um espetáculo inovador que estaria na base da criação do Cirque du Soleil como hoje é conhecido.Em 2015, 32 anos depois do Circo du Soleil ter apresentado pela primeira vez um espetáculo fora do Canadá (em Los Angeles, em 1987), Guy Laliberté vendeu 90% da empresa a investidores chineses e americanos por 1,1 mil milhões de euros.Manteve-se como diretor criativo da companhia e tornou-se um homem extremamente rico, com comportamentos excêntricos à altura: como, por exemplo, comprar uma ilha na Polinésia Francesa. A mesma onde foi preso pelo cultivo de marijuana, Nukutepipi. São 2,3 quilómetros quadrados que Laliberté converteu num resort de luxo com capacidade para 50 hóspedes e que se pode alugar à módica quantia de 900 mil euros por semana.En 2009, Laliberté tornou-se um dos primeiros mil turistas da Estação Espacial Internacional. Passar 12 dias em órbita custou-lhe 31 milhões de euros. "Mas valeu cada cêntimo", comentou na altura, apresentando o passeio espacial como um capricho pessoal, claro, mas justificando-se também que lhe serviria de inspiração para os próximos espetáculos, ao mesmo tempo que lhe permitiria promover a Fundação One Drop, que criara em 2007 com o intuito de promover o acesso a água potável em todo o mundo.Ligeiramente menos filantrópica é a paixão de Guy Laliberté pelo póker - estima-se que nos últimos anos tenha perdido mais de 27 milhões no jogo.Laliberté também é conhecido por dar festas loucas. Na biografia que publicou sobre o criador do Cirque du Soleil , o jornalista Ian Harpelin escreveu que "tudo era permitido" mas festas que organizava na sua casa em Montreal. Guy Laliberté casou (e divorciou-se) por duas vezes e tem cinco filhos.