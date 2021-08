O cronista da SÁBADO e antigo dirigente social-democrata apresenta dia 4 de setembro, na Feira do Livro de Lisboa, o seu mais recente livro: Personalia.

A viagem no tempo de Pacheco Pereira

José Pacheco Pereira é um colecionador. Papéis, cartazes e objetos de teor político enchem o seu armazém na Marmeleira. Mas o antigo líder dirigente social-democrata é também um historiador (está neste momento a escrever o quinto tomo da monumental biografia de Álvaro Cunhal), um comentador político e um provocador. Recentemente editou, através da Tinta-da-China, o livro Personalia, que será apresentado este domingo, dia 5 de setembro, na Feira do Livro de Lisboa.

No texto de apresentação do livro presente no site da editora, Pacheco Pereira refere que durante quase toda a sua vida – tem 72 anos – escreveu e falou "sobre assuntos que se consideram fora da política", não gostando então que o coloquem na "pequena caixa" de comentador político.

Elenca os vários campos que já abordou e que são de fora da política: traduções de autores como Emily Dickinson, René Char ou Bertolt Brecht; crítico de arte; ensaios sobre poetas e dezenas de colóquios.