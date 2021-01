ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de janeiro de 2021.

Já foram vacinadas mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo. Portugal juntou-se à corrida e vai acelerando o passo à medida que chegam as vacinas. Até ao final do mês vamos receber pouco mais de 400 mil doses, o objetivo é proteger os grupos de risco e baixar o número de internamentos e de mortos. Mas Francisco Ramos, coordenador da task force para gerir o plano de vacinação contra a Covid-19, defende que não é altura para esquecer os comportamentos de prevenção. "Não é por começar a vacinação que o problema fica resolvido. Apesar de a vacina ser um instrumento muitíssimo importante e útil para ganhar esta guerra. Mas para o retorno ao velho normal, pelo qual estamos todos ansiosos, o que terá de acontecer é a imunidade de grupo. Segundo os peritos, isso só acontecerá quando dois terços da população – 60 a 70 % – estiver imunizada contra este vírus. Isso nunca acontecerá antes do verão."Marcada para arrancar em abril e vacinar 2.7 milhões de pessoas, esta é a etapa mais desafiante. Mas há esperança de que, caso sejam aprovadas mais vacinas pela Agência Europeia do Medicamento, até se possa arrancar com esta fase em março. Francisco Ramos diz à SÁBADO que "a data de abril é indicativa. Espero que passe para março." E acrescenta: "Se a vacina da AstraZeneca for aprovada este mês pela agência europeia, poderemos ter mais vacinas e começar a segunda fase antes de abril. Se não for aprovada mais nenhuma vacina até abril, diria que possivelmente só conseguiremos uma segunda fase em maio. Mas seria estranho que a vacina da AstraZeneca, que já está a ser aplicada no Reino Unido, não fosse aprovada dentro de duas ou três semanas." O especialista revela que as questões de priorização de grupos em fases devem-se a um motivo: não há vacinas para todos ao mesmo tempo. Logo, tentou-se acautelar os grupos de risco e os profissionais de saúde. Esta semana arrancou a vacinação nos lares e conta-se terminar esta fase – com a primeira e segunda tomas – até ao final de fevereiro.Quanto à possibilidade de as farmácias se poderem juntar à vacinação na segunda fase do plano, Francisco Ramos diz que é uma possibilidade mas apenas quando "as vacinas existirem em número abundante".