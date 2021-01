A saga da família Lello

Fica no número 44 da Rua das Carmelitas, no coração da Baixa do Porto, e hoje – mesmo em tempo de pandemia – continua a fazer-se fila para entrar na Livraria Lello. Um espaço histórico que surgiu há mais de 100 anos pela mão de José Pinto de Sousa Lello. Nascido numa quinta em Santa Marta de Penaguião, onde a família produzia vinho, foi em 1881 que José Lello se mudou para o Porto decidido a começar uma carreira como livreiro.

Seguiram-se várias gerações da família, que chegou a ter a maior tipografia da Península Ibérica – deu nome à Rua das Artes Gráficas – e onde se imprimiam, paginavam e editavam alguns dos maiores clássicos da literatura portuguesa, de Eça de Queirós a Camilo Castelo Branco ou Guerra Junqueiro.

