Kit Harington terá dado entrada numa clínica para lidar com o stress e o consumo de álcool. Segundo o tabloide Page Six, o ator de 32 anos ficou exausto com o fim da série A Guerra dos Tronos em que trabalhou oito anos.

O Page Six indica que Harington se encontra na clínica Privé-Swiss há cerca de um mês. Deu entrada antes da transmissão do episódio final da série.