A pior rotina da Europa (mas Portugal é bom exemplo)

Casa-trabalho-casa é uma rotina desgastante e poluente, pelas emissões de CO2 dos carros. Se isto já é mau, piora com a variável tempo, ou seja, os minutos perdidos nestas deslocações em 15 países da Europa, nas últimas três décadas (1990, 2000, 2010). Foi o que se propôs quantificar uma equipa de investigadores da Universidade de Saragoça, em Espanha, com base nos dados da European Working Conditions Survey (EWCS, Pesquisa Europeia para as Condições de Trabalho).