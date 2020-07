Carlão bem avisou que teríamos motivos para nos preocuparmos em breve. A 13 de março, justamente quando o coronavírus começava a ganhar força no País, lançou Assobia para o Lado, tema que nos aconselhava a deixar os problemas de parte e que antecederia uma reunião dos Da Weasel que, como sabemos, já não vai acontecer este ano. Em retrospetiva, a canção pode ser vista como a primeira a surgir num contexto pandémico em que, por maiores que fossem as adversidades, a pop portuguesa não deixou de mostrar a riqueza e diversidade por que se tem pautado nos últimos anos.Tiago Bettencourt, que se tinha sagrado o ano passado com atuações nos Coliseus, lançou não um mas dois singles: Imaginei, em maio, e Dança, em abril, este último com um bem-humorado vídeo sobre a socialização e atividade física durante o confinamento. O mesmo vale para Agir, que partilhou Alma, em maio, e Mais Que Bom, em colaboração com Vitão, no mês anterior.Já Cláudia Pascoal, o fenómeno televisivo do The Voice, editou o seu primeiro disco em nome próprio, ! (assim mesmo se chama), com os criativamente filmados singles Espalha Brasas e Música de Um Acorde a acompanhar, bem como um novo single no fim de junho, Passo a Passo, com Tomás Adrião.Ana Bacalhau, a voz dos Deolinda, editou no fim de maio Memória, a sua primeira canção em mais de um ano; e, aproveitando o mote das videochamadas, Rita Redshoes partilhou o vídeo de Contigo é para Perder, em colaboração com Camané, no 1º de maio.A fadista Cuca Roseta editou um álbum inteiro em homenagem à diva portuguesa do fado - Amália por Cuca Roseta - ao passo que, na interseção entre os géneros da eletrónica, pop e funk, os HMB de Héber Marques deram a conhecer Melodramático, o seu quarto disco.Na eletrónica, Branko quis matar saudades da rua e da vida normal com o tema SDDS, de junho, Dino D’Santiago surpreendeu o mundo com o sucessor do aclamadíssimo Mundu Nôbu, o vibrante Kriola, e a produtora Nídia, da Príncipe Discos, lançou mais uma coleção de faixas com Não Fales Nela Que a Mentes.No hip-hop, ProfJam, que se tornou estrela nacional com #FFFFFF, no ano passado, editou System, um álbum-surpresa a meias com Benji Price, seu colega na editora Think Music; e no indie, o Conjunto Cuca Monga, composto de artistas da editora do mesmo nome como Capitão Fausto, Luís Severo, Ganso e Reis da República, lançou Cuca Vida, um disco tão estranho quanto o videoclipe do seu lead single, Tou na Moda.Finalmente, no rock de inclinação mais experimental, os icónicos Pop Dell’Arte retornaram com o seu primeiro disco em 10 anos, Transgressio Global, uma viagem espaciotemporal pela história da transgressão artística; igualmente desafiantes, os Três Tristes Tigres também editaram novo álbum, o audaz Mínima Luz; e os conimbricenses Ghost Hunt, fruto da mistura entre os universos pós-punk e eletrónico, brindaram-nos com mais um disco, II.