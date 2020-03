A enfermeira que se tornou símbolo da luta ao coronavírus em Itália

A fotografia de uma enfermeira a dormir tornou-se símbolo do cansaço e do esforço dos profissionais de saúde em Itália. A imagem foi captada no hospital de Cremona, no norte de Itália. A província é uma das mais afetadas pelo coronavírus Covid-19.

Segundo o jornal Il Quotidiano Italiano, a enfermeira foi fotografada depois do turno da noite – que termina às seis da manhã – no hospital. Descansava durante cinco minutos antes de voltar ao trabalho, com a cabeça em cima de um lenço à frente do computador.

O fotógrafo, um médico, falou com o Il Quotidiano Italiano. "Estamos todos a ser testados por esta situação, mas os enfermeiros mais que todos. Não se poupam. No início de cada turno, és assaltado por um sentimento de angústia, um nó na garganta para esconder o medo, depois respiras profundamente, pões a máscara e recomeças", relatou.

Os últimos números dão conta de 655 casos positivos de coronavírus na província de Cremona.