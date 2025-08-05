Sábado – Pense por si

Vida

A dor de perder um bebé que ninguém viu

Sónia Bento
Sónia Bento 05 de agosto de 2025 às 23:00

As pessoas à volta tendem a desvalorizar o sofrimento de quem vive uma perda gestacional, por ser "apenas" uma gravidez. Os especialistas dizem que processo de luto deve ser acolhido e compreendido.

"’Depois tens outro’, ‘ao menos já sabes que podes engravidar’, ‘é porque não era para ser’, são tudo frases que nenhuma mulher deve ouvir quando perde um bebé", afirma Matilde Breyner à SÁBADO. E acrescenta que o facto de ter sido acompanhada por uma psicóloga deu-lhe "estofo" para lidar com "uma sociedade que não está minimamente sensibilizada e que nos faz sentir culpadas por nos sentirmos tristes por termos perdido um bebé que ainda ninguém viu".

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Profissionais de saúde Saúde Matilde Breyner Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

A dor de perder um bebé que ninguém viu