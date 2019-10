A CNB clássica, a moderna e a contemporânea

É com um programa que revisita o percurso do coreógrafo holandês Hans van Manen (n. 1932), uma das figuras de proa na dança das últimas décadas, que a Companhia Nacional de Bailado [CNB] abre a temporada no Teatro Camões, em Lisboa, de 10 a 13 de outubro.Três bailados compõem este programa, que é tanto espetáculo de abertura quanto declaração de intenções da primeira temporada sob a direção artística de Sofia Campos. "A CNB tem uma missão, que é cuidar do património coreográfico, da herança e da memória da dança. É uma companhia de repertório que dentro das possibilidades da dança inclui um espectro grande que vai da clássica à contemporânea", explica a diretora artística à SÁBADO.Os bailados de Hans van Manen são: Adagio Hammerklavier, peça de 1973 para três casais que é considerada um clássico e que a CNB já dançou em 2010; In the Future, de 1986, com música de David Byrne; e Short Cut, que se estreou em Haia em 1999 - estas duas nunca vistas por cá."Esta escolha contempla várias dimensões. Por um lado, apresenta um nome que é mundialmente reconhecido, um nome que circula por companhias congéneres e que conhece a CNB ", defende. "É também um trabalho que desafia tecnicamente os bailarinos, que o que querem é dançar cada vez mais e melhor."Embora Sofia Campos ocupe o cargo há um ano, a temporada anterior ainda foi da responsabilidade de Paulo Ribeiro, que se demitiu em julho de 2018 reclamando pouco apoio financeiro (a EDP reduzira o mecenato anual de 375 mil euros para 100 mil) e político."Uma companhia destas merece sem dúvida um orçamento mais elevado, porque o trabalho imenso que tem assim o pede", frisa Sofia, antes de revelar o desejo de conseguir aumentar o orçamento atual de 800 mil euros no próximo ano. "Estamos a trabalhar para isso, procurando parceiros para projetos específicos."Os três neoclássicos de Hans van Manen são uma escolha da atual diretora, mas mais à frente na temporada encontramos fragmentos do passado. Como a estreia a 14 de novembro (em cena até 17) de Le Chef D’Orchestre, uma criação de Paulo Ribeiro em coprodução com o Théâtre National de Chaillot, de Paris.Também O Quebra-Nozes, que está no Teatro Camões de 6 a 22 de dezembro pela mão de um antigo diretor da CNB - o turco Mehmet Balkan, dando continuidade ao ritual de mostrar bailados clássicos no Natal - já estava planeado aquando da nomeação de Sofia Campos. Nada que a apoquente: "O que me preocupa é cumprir a tradição da Companhia. O clássico é fundamental, como também o é o contemporâneo e o moderno. É preciso encontrar o equilíbrio."O moderno chega entre 11 e 14 de março, com a primeira incursão da CNB no trabalho da coreógrafa norte-americana Martha Graham (1894-1991) através de Chronicle, peça de 1936. Será um programa dedicado à década de 30 ao qual se junta - nos mesmos dias - A Mesa Verde, de 1932, do alemão Kurt Jooss, que a CNB não dança há mais de 30 anos.De 14 a 17 de maio, "outro clássico": O Canto do Cisne, de Clara Andermatt, uma das últimas peças dançadas pelo extinto Ballet Gulbenkian, em 2005. "Reúnem-se aqui duas vontades: por um lado, a revisitação da história da dança nacional. Por outro, desafiei a Clara a remontar a peça ajustando aquilo que neste momento lhe parecer certo." A peça La Bayadère, na versão do coreógrafo Fernando Duarte, será apresentada de 25 a 28 de junho. Mas a temporada não se esgota no Camões.O Planeta Dança, por exemplo, é um bailado "sobre a história da dança dirigido a um público infantojuvenil", que circulará por escolas depois de visto na casa-mãe: o primeiro episódio a 15, 22 e 29 de fevereiro, o segundo a 21, 28, 31 de março e 4 de abril. No cardápio consta ainda uma programação paralela de masterclasses, conferências e "outros formatos-surpresa". "Todos os meses alguma coisa acontece no Teatro Camões - parece-nos fundamental para criar rotinas no público", salienta, porque "vários caminhos podem vir dar à CNB."