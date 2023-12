A Bíblia mais valiosa em Portugal

Começou a copiar a bíblia hebraica no dia 30 de julho de 1299 e terminou no dia 19 de maio de 1300. Samuel ben Abraham ibn Nathan fez questão de deixar o seu nome gravado no cólofon [nota final do livro com detalhes sobre a obra], assim como o do iluminador, Joseph ha-Sarfati, que fez uma verdadeira obra de arte em quase todas as páginas. Os desenhos figurativos, com motivos tipicamente medievais, como a caça e animais imaginários, pintados a ouro, faziam uma "Bíblia de aparato", explica Ana Cristina Silva, responsável pela Área de Manuscritos da Biblioteca Nacional de Portugal. A Bíblia de Cervera com 4,293 kg, tinha à época uma capa de madeira, hoje tem uma encadernação mais moderna. Mas o que lhe aconteceu entre o momento em que foi encomendada, no séc. XIII, em Cervera, Espanha – daí o seu nome – até ao séc. XIX nada se sabe. "Não conhecemos o nome da família que a encomendou, mas seriam de Castela, porque no início da gramática vemos dois leões", diz a especialista.