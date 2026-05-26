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Vida

Fala-se português no filme sobre Maddie

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00

A produção britânica conta com atores portugueses para recriar a tensão vivida na sala de interrogatório do caso que colocou Kate McCann sob suspeita. A rodagem aconteceu em pleno inverno, num solar medieval perto de Londres, mas tinha de parecer verão algarvio. A SÁBADO revela os bastidores pelas vozes do elenco.

Tudo começou num quarto vazio, nos Olivais, como um plano suspenso à espera das personagens. Aqui, num quinto andar revolvido pelas obras, onde Miguel Freire cresceu – hoje com 42 anos e a reabilitar a casa dos pais –, a divisão transformou-se em sala de ensaios e palco de castings remotos. A luz natural entra sem filtros e é para este cenário que o ator conduz a SÁBADO, ao lado do colega Hugo Nicolau, 51, recém-chegados de Londres, onde na véspera assistiram à antestreia de Under Suspicion: Kate McCann (Sob suspeita: Kate McCann).

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