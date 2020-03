90% das crianças são contagiadas por familiares

Entre 28 de janeiro e 26 de fevereiro, uma vasta equipa de investigadores e médicos em Wuhan (o epicentro do surto da Covid-19 na China) testou 1.391 crianças (até aos 15 anos). 171 acusaram positivo, sendo que 31 eram bebés com menos de um ano. A maioria (34%) tinha entre 6 e 10 anos.O estudo, publicado no New England Journal of Medicine, dá um retrato geral desses 171 casos. 61% eram meninos (não é novidade que o vírus ataca mais o sexo masculino, e a doença também os mata mais a eles). E 90% dos contágios foram através do núcleo familiar.

"Em contraste com os adultos infectados, a maioria das crianças infectadas parece ter um percurso clínico mais leve. As infecções assintomáticas não foram incomuns", dizem os autores. 16% das crianças não desenvolveram sintomas, 19% tiveram infeção respiratória no trato superior (laringe, faringe ou cavidade nasal) e 65% chegaram a pneumonia.



Quanto aos sintomas, três prevaleciam: tosse (48%), eritema (um rubor, ou vermelhidão) faríngeo (46%) e febre (42%). Com menos de 10% de ocorrências: diarreia, fadiga, congestão nasal e rinorreia.



Apenas 3 das 171 crianças (ou seja, apenas 1,8%) estiveram nos cuidados intensivos.



A 8 de março, 21 crianças permaneciam internadas. 149 tiveram alta hospitalar e já estavam em casa.Houve uma morte a registar (0,6% do total de casos), no caso um bebé de 10 meses.