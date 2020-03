O que é que Jon Stewart, Danny DeVito e Bruce Springsteen estão a fazer no mesmo vídeo?

Por estes dias foi fundada a New Jersey Pandemic Relief Fund (NJPRF), um movimento que pretende recolher donativos para ajudar a minimizar o impacto do novo coronavírus na economia, na saúde e na sociedade. A campanha de recolha, que decorre no site do projecto, conta com a preciosa ajuda de vários moradores famosos que residem neste estado norte-americano e que em conjunto fizeram um vídeo de sensibilização da população.

Nele aparecem os apresentadores Stephen Colbert e Jon Stewart a pedir às pessoas para ficarem em casa, para lavarem bastante as mãos e manterem a distância social, ou o ator Danny DeVito a dizer que tem ficado em casa a ouvir música, em específico Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi, que também dão a cara por esta acção, ou a atriz Whoopi Goldberg a explicar que os donativos servem para ajudar "as forçar que estão no terreno".

Actualmente, o estado de New Jersey contabiliza 1914 casos de infetados e 21 mortes resultantes da COVID-19. A situação nos Estados Unidos agravou-se na passada quinta-feira, altura em que o país ultrapassou a barreira dos 10.000 casos. Os números de hoje apontam para 544 mortes e um total de 44.183 de novos casos.