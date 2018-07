Livros para ler na praia

Obra Perfeitamente Incompleta

José sesinando • Tinta da china • €22,90



Reúne os livros Obra Ântuma, Heteropsicografia e Olha, Daisy, títulos de uma figura maior do humor literário português do século XX.







Uma Mãe Perfeita

Aimee molloy • edições asa • €16,90



Quatro amigas encontram-se num jardim em Brooklyn, Nova Iorque. Enquanto elas saem alguém rapta o filho de uma delas, Midas.





Também os Brancos Sabem Dançar

Kalaf Epalanga • Caminho • €21,90



O músico Kalaf Epalanga vai de autocarro de Gotemburgo para Oslo. Problema: não tem passaporte válido. Resultado: autoficção.





No Jardim do Ogre

leila slimani • alfaguara • €16,50



Livro de estreia de Leila Slimani (vencedora do mais reputado prémio literário francês), No Jardim do Ogre apresenta-nos Adèle, uma mulher infeliz e viciada em sexo.





O Mundo Gay de António Botto

Anna M. Klobucka • Documenta • €18



Ensaio sobre a obra de um escritor que a partir dos anos 20 começou a produzir e pôr em circulação um discurso poético homoerótico nunca antes difundido.





A Ordem do Dia

éric vuillard • dom quixote • €13,90



Uma descrição dos bastidores da ascensão de Hitler ao poder, num livro que é uma espécie de aula de literatura, história e moral política.





Constantinopla

Théophile Gautier • relógio d'água • €19



Neste livro de viagens, Théophile Gautier fala da Constantinopla do século XIX, cruzando todos os seus monumentos, habitantes e costumes.





Os Meninos da Camorra

roberto saviano • alfaguara • €19,90

Em Nápoles, estes miúdos andam em gangues e não se importam de disparar balas pela cidade, só não querem ter de se levantar cedo todos os dias para ir trabalhar.





Quando as Girafas Baixam o Pescoço

Sandro William Junqueira • ED. Caminho • €14,90



Uma sucessão de cenas breves numa urbanização tecem o mais recente romance de Sandro William Junqueira.





Ensina-me a Voar sobre os Telhados

João tordo • Companhia das Letras • €18,80



No início do século, um jovem japonês é exilado por ter desonrado a família. A ficção salta depois para a actualidade, em Lisboa.





A gargalhada de Augusto Reis

Jacinto Lucas Pires • Porto Editora • €16,60



O encontro de Augusto Reis, ligado ao regime de Salazar, Djalma dos Santos, jovem da Amadora, e Sofia Bessa, realizadora.





Gente Séria

Hugo mezena • ed. Planeta • €17,70





No seu primeiro romance, Hugo Mezena conta as histórias de uma família rural: uma criança que assenta pecados, um pai que quer alimentar os filhos a biberões de vinho e uma tia que não se depila.





Brasil em Campo

nelson rodrigues • Tinta da china • €17,90



O livro reúne mais de 70 crónicas sobre futebol (e a nudez e o amor e tudo, como sempre) escolhidas a partir das centenas que o autor escreveu para jornais e revistas.





Espelhos

Eduardo Galeano • Antígona • €20



O autor chama-lhe "uma volta ao mundo em 600 relatos". A editora descreve-o assim: "Neste livro, desfilam eras - da Antiguidade Clássica à Guerra Fria -, acontecimentos - da Suméria a Chernobyl - e as epopeias de 'homenzinhos presos nas engrenagens da era industrial', de povos indígenas espoliados e de vencidos condenados a erguer monumentos aos seus verdugos, bem como a eterna odisseia da escravatura, da opressão das mulheres e da destruição do planeta."





Burgueses somos nÓs todos ou ainda menos

Mário de Carvalho • Porto Editora • €16,60



A burguesia está desencantada - pelo menos quando é Mário de Carvalho e a sua escrita irónica que olham para as histórias desta colecção de contos.

Luísa Costa Gomes • Fundação Francisco Manuel dos Santos • €3,50Ir passar o dia à praia: carregar a dor de passar a Ponte 25 de Abril, chegar cansado e tentar ignorar que o fim do dia se faz de mais trânsito na ponte. O retrato que Luísa Costa Gomes faz da Costa de Caparica pensa sobre a vocação deste lugar para ser o escape de Lisboa, e recua alguma décadas para recontar a história desta zona piscatória. Com humor e ironia ainda se analisam práticas universais como a insistência das mães em barrar cremes em miúdos.Sandor Ellix Katz • Lua de Papel • €18As bactérias estão em todo o lado mas não há razão para alarmes. Depois de umas três páginas deste ensaio e compêndio de receitas, Sandor Ellix Katz, um guru da fermentação, já convenceu o leitor de que um mundo asséptico não é saudável nem tem graça. A fermentação enquanto processo ancestral e universal é aqui uma forma de fortalecer a ligação entre o homem e a natureza e alimentar o corpo de bactérias saudáveis diariamente.Lídia Jorge • Dom Quixote • €16,60O último romance de Lídia Jorge chegou em Maio e traz Edmundo Galeano de volta à terra natal depois de correr o mundo em missões humanitárias. Voltou sem a mão direita mas com vontade de escrever sobre o que viveu. A história foi pensada enquanto terminava Os Memoráveis, sobre o 25 de Abril, e liga as experiências longínquas de Edmundo à família e à sua esfera privada, que não desaparece por muito que tente escrever sobre o resto do mundo.