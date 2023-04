4/20, o dia em que se celebra a canábis. Porquê?

Todos os anos, no dia 20 de abril às 4h20, os fumadores de canábis de todo o mundo juntam-se em eventos para celebrar e promover a sua legalização - e 2023 não foi diferente.





No Reino Unido os fumadores encontraram-se no Hyde Park em Londres, e já nos Estados Unidos as manifestações espalharam-se por vários estados, tendo maior expressão no Colorado, Califórnia, Michigan e Flórida. Nos restantes países, o dia também é comemorado.O evento é popularmente conhecido como 420 e teve origem na Califórnia na década de 1970. Cinco estudantes do ensino secundário, Steve Capper, Dave Reddix, Jeffrey Noel, Larry Schwartz e Mark Gravich, que frequentavam o liceu San Rafael, na Califórnia, começaram a utilizar a expressão 420 para combinar um encontro às 16h20 para fumarem.A expressão começou a espalhar-se pelos amigos do grupo e a alcançar cada vez mais pessoas, incluindo os membros da banda de rock Grateful Dead. Em 1990, a banda incluiu a expressão num dos seus folhetos, fazendo-a alcançar ainda mais pessoas e banalizando-a entre os fumadores de canábis.Os fundadores do grupo que ficou conhecido como "Waldo" encontram-se atualmente na casa dos 60 anos e ainda se reúnem na Califórnia para marcar o evento que formaram por acidente.Atualmente, o consumo de canábis já é legal na maior parte dos estados norte-americanos e no Canadá. Na Europa, a canábis continua a ser maioritariamente ilegal, apesar de discriminada.Em Portugal, são vendidos medicamentos à base de canábis, mas apenas em farmácias e que podem ser adquiridos com prescrição médica. Já o consumo de canábis foi discriminalizado em 2001, mas o consumo, posse e cultivo são penalizados. O que torna os mesmos crime é a quantidade na posse de cada pessoa.