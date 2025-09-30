Sábado – Pense por si

Vida

A primeira "Volta" foi a cavalo

Lucília Galha
Lucília Galha 23:00

Era para dar visibilidade aos militares, mas foi ganha por um civil - que se tornou o herói do povo. Foram quase 2 mil quilómetros em 25 dias e morreram 10 cavalos. A prova deu origem à Volta a Portugal em Bicicleta.

Foi o homem apeado do cavalo, a trazer o animal pela trela, que a multidão recebeu em êxtase. Houve milhares de vozes a aclamá-lo - estavam mais de 10 mil à espera; das janelas caíram flores e as mulheres saíram dos automóveis para o beijarem e abraçarem. “E, ao entrar no controle, com um sorriso indefinível a tremer-lhe nos lábios, sobem ao ar milhares de vivas e de palmas, enquanto as sirenes de muitas dezenas de automóveis atroam os ares”, lê-se no jornal Gazeta das Caldas de dia 5 de novembro de 1925.

Investigação
Germano Almeida
Germano Almeida

Um Presidente sem dimensão

O discurso de Donald Trump na AG da ONU foi um insulto às Nações Unidas, uma humilhação para Guterres, uma carta aberta a determinar a derrotada da Ordem Internacional Liberal, baseada no sistema onusiano. Demasiado mau para passar em claro, demasiado óbvio para fingirmos que não vimos.

A primeira "Volta" foi a cavalo