O cérebro também precisa de treino. Não acredita? O neuropsicólogo, diretor INSIGHT-Psicologia e Recursos Humanos, Vasco Catarino Soares explica à SÁBADO porque deve fazer vários exerícios durante a semana. Defende que nunca é tarde para exercitar o cérebro e que os smartphones podem ajudar - se não forem usados em excesso.Em entrevista, recomenda os exercícios de focar atenção, memória e cálculo mental e desfaz alguns mitos do cérebro. No livro 150 exercícios para um cérebro ativo há testes para todos os gostos e dificuldades. Ajuda a trabalhar a memória, concentração, linguagem ou raciocínio lógico.

Enumera alguns mitos do cérebro. Quais são mais preocupantes?

Para mim toda a informação errada é preocupante. Do ponto de vista de o mundo ser um lugar melhor se formos honestos e não nos andarmos a enganar uns aos outros, então interessa-me desmentir o que comprovadamente é falso. Do ponto de vista das consequências, há mentiras que serão mais prejudiciais que outras. E dessa ponto de vista o mito que diz que quando as células do cérebro morrem são insubstituíveis parece-me o mais limitador, pois coloca em causa o princípio da neurogénese (nascimento de novas células) e neuroplasticidade (capacidade de células existentes substituírem as que morreram), base de todo o potencial de desenvolvimento e recuperação de acidentes cerebrais.



Porque é que diz que nunca é tarde para exercitar o cérebro?

Nunca é tarde para exercitar o cérebro porque temos sempre, em qualquer idade, uma reserva cerebral, em novos neurónios que vão nascendo ao longo dos anos, para serem usados (se não forem usados acabam por morrer). Vou dar um exemplo: quando compramos iogurtes eles têm um prazo de validade. Nós podemos comê-los e beneficiamos dos seus efeitos. Também podemos não os comer e o prazo passa e vão para o lixo. É isto que se passa com o cérebro: vão nascendo neurónios que podem ser aproveitados (se exercitarmos o cérebro) ou, caso não os aproveitemos, passam de prazo e perdem-se. Mas este é um processo cíclico e contínuo e por isso sempre disponível e que podemos usar em qualquer altura. Claro que um cérebro mais treinado tira melhor proveito desta reserva.



Podia explicar em que mecanismos cerebrais se baseia o treino do cérebro?

O treino cerebral assente em dois mecanismos cerebrais: a neurogénese (nascimento de novos neurónios, matéria bruta que tem de ser gerida) e a neuroplasticidade (capacidade de modificar ligações neuronais, que também podem ser geridas). Esta gestão em nosso favor é possibilitada através do treino cognitivo.

Os efeitos do exercício cerebral são, por um lado, o de provocar um aumento da velocidade com que as células (os neurónios) trocam informação entre si e, por outro, o de promover o aumento das ligações que cada uma destas células estabelecem com outras dentro do cérebro. Como já se deve ter apercebido, o que caracteriza um cérebro mais activo e eficaz na sua interacção com o meio é a velocidade com que faz circular a informação e o grau de interacção entre neurónios. O princípio é muito semelhante ao do exercício físico, mas não exactamente o mesmo. No exercício físico reforça-se o músculo promovendo o aumento de tamanho e força. No exercício cerebral trata-se de reforçar a capacidade de interacção e velocidade de comunicação (milissegundos) entre células dentro do cérebro. E tal como no caso do exercício físico, aqui também se vão perdendo os efeitos benéficos do treino quando se deixa de exercitar o cérebro.

Em ambos os tipos de exercício (físico e cerebral) a ideia é começar com um determinado nível de dificuldade (ao critério e interesse de cada um), ir aumentando progressivamente o desafio e persistir na tarefa. Estas são as condições sine qua non para obter resultados com este método.





O livro foi editado em janeiro

Qual é o impacto destes exercícios a longo prazo?

Melhorar o desempenho da função específica que se treinou. Mas tal como no exercício físico quando deixa de se treinar durante muito tempo este efeito vai-se perdendo.

Qual é o exercício mais fácil?

O exercícios que entendo ser o mais fácil é o de encontrar diferenças entre 2 imagens muito semelhante (com apenas alguns pormenores diferentes). É um exercício de treino para a capacidade de atenção. É fácil e divertido.

Qual é o exercício que devíamos fazer todos os dias?

Eu recomendo fazer todos os que estão no livro. Mas se tivesse que escolher fazia os de focar atenção, memória e cálculo mental. A razão desta escolha é a de que estes exercícios ajudam bastante na activação do cérebro (exercícios de cálculo mental) e na prestação de atenção ao que se passa à nossa volta (exercícios de atenção), na aquisição de informação e sua recuperação nas alturas necessárias (exercícios de memória).

Não exercitamos bem o cérebro?

Na maior parte das vezes nem sequer exercitamos o cérebro. Ou por outra, exercitamos apenas umas poucas e sempre as mesmas redes neuronais do cérebro: as que precisamos para o nosso trabalho e hábitos diários. O problema é que as outras funções importantes ficam negligenciadas e por conseguinte pouco exercitadas, levando a que quando necessitamos delas não as temos disponíveis. Por isso é importante ter o cérebro sempre exercitado para quando precisarmos dele.



Acha que os telemóveis e smartphones impedem-nos de fazer este tipo de exercícios?

Também podem ser boas ferramentas, mas se usadas com parcimónia. Se passarmos os dias agarrados ao telemóvel perdemos o contacto com os acontecimentos reais à nossa volta; acontecimentos que são de uma riqueza superior à do mundo virtual.



Que neurónios utilizamos nos exemplos que fala: o que almoçou há dois dias?

Neurónios que exercem funções de memória. Estão sobretudo situados numa estrutura cerebral com uma forma semelhante à de um cavalo marinho e que dá pelo nome de hipocampo.



Como encontrou os jogos?

Os jogos foram criados (imaginados e concretizados) por mim. Devem ser criados por um especialista em neuropsicologia. Quando são construídos tem de se ter em conta os princípios que vão provocar a actividade cerebral que nos interessa, isto é, quando estou a criar exercícios sei que neurónios vão ser activados e que benefício vamos obter.





Experimente o jogo





Costuma fazê-los todos os dias?

Faço com alguma regularidade. Faço programas de 15 dias e descanso 30 dias. E depois quando estou a fazer programas específicos para os meus pacientes também pratico.

Quando estudava na universidade comecei a praticar com regularidade diária uns exercícios ainda algo rudimentares feitos por mim (porque ainda não tinha os conhecimentos que fui adquirindo com a experiência), mas que me ajudaram bastante nos exames (estive entre os melhores alunos e em algumas matérias foi mesmo o melhor). E foi quando me apercebi do enorme potencial deste tipo de exercício.



Qual é o seu jogo preferido?

Atualmente, são os de memória e os de raciocínio lógico, que envolvem resolver problemas assentes na lógica. Já houve alturas que apreciava mais os exercícios de encontrar pequenas diferenças em duas imagens semelhantes.



Costuma aconselhar os jogos aos seus pacientes?

Costumo aconselhar aos pacientes que tiveram AVC e traumatismo craniano. Não só costumo aconselhar como faço programas específicos para estes pacientes. Os que aconselho mais são os de atenção, memória e raciocínio lógico.



Quando se interessou por investigar o cérebro?

Desde os meus tempos de estudante universitário. Interessei-me pelo meu cérebro e formas de o treinar para obter melhores resultados. E depois, e como não poderia deixar de ser, pois o meu curso era psicologia clínica, o interesse principal era ajudar os outros a resolver os seus problemas pessoais (que tem sempre como centro nevrálgico o cérebro).





Mais um jogo





Acha que este tipo de exercícios devia ser ensinado aos pais para fazerem com os filhos?

Não há necessidade de ensinar aos pais. Os pais já tem muita informação para integrar e dominar para que possam educar os seus filhos de um modo saudável. É muito fácil adquirir exercícios de estimulação para crianças. É relativamente barato e é feito por especialistas que os fazem de modo a tirar o melhor proveito possível.