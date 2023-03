Dos comboios para os veleiros

O início das operações da Orient Express deu-se em 1883 e nunca mais as viagens de comboio foram as mesmas. O requinte e o luxo tornaram-se essenciais, tal como as rotas, a juntar destinos mágicos. Agora, 140 anos depois, sabemos que a marca Orient Express vai estender a sua influência aos oceanos.





Segundo o grupo francês Accor, o batismo de mar vai acontecer na primavera de 2026 e já há pormenores para revelar. Um deles é o nome da embarcação - o Orient Express Silensea. Outro são as suas dimensões e características: o veleiro terá 220 metros de comprimento (o maior do mundo), capacidade para 120 passageiros, 54 suítes, duas piscinas, dois restaurantes, um anfiteatro, estúdio de gravação e um bar speakeasy.Destaque ainda para a suíte presidencial, com mais de 1.400 metros quadrados, para a propulsão híbrida (eólica e a motor a gás) e para o design de interiores, da responsabilidade do arquiteto francês Maxime d’Angeac.Sébastien Bazin, CEO da Accor não tem dúvidas: "Com o Orient Express Silensea, iniciamos um novo capítulo da nossa história, levando a experiência e a excelência das viagens de luxo e transportando-as para os mais belos mares do mundo." Para já, ainda não estão disponíveis horários nem itinerários, mas tudo aponta para que Mediterrâneo (no verão) e Caraíbas (no inverno) sejam as áreas escolhidas.