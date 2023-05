Aveiro e Ílhavo: a força de um povo

Esta mania das alcunhas tem muito que se lhe diga. É o caso de Aveiro, apelidada de "Veneza portuguesa". Não há certezas sobre quem a terá assim batizado, mas não poderia ser mais redutor. Para Aveiro e para Veneza, para as suas gentes e para as suas histórias, tão distintas quanto ricas. Basta estar lá mais do que apenas umas horas e depressa se percebe que meia dúzia de canais urbanos não fazem uma Rainha do Adriático, nem uma gôndola está ao nível da vida árdua de um moliceiro, mas como manobra de marketing até pode ter os seus frutos.